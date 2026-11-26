Justice

Auteur: Doudou DIOP

Injures, diffamation et accusations de lesbianisme : Les détails de l’affaire Nabou GP et Pendo Guissé

L’affaire opposant la chanteuse Penda Guissé, dite "Pendo", à la commerçante Seynabou Fall, alias "Nabou GP", sera jugée lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Interpellée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), Nabou GP a été déférée hier au parquet et placée sous mandat de dépôt. Elle est poursuivie pour diffamation, injures publiques, menaces et divulgation d’images. Son arrestation fait suite à une plainte déposée par Pendo Guissé.

Lors de son audition, le 18 octobre 2026, la plaignante accusait Nabou GP de s’acharner sur sa personne à travers des publications et des directs sur TikTok. Selon ses déclarations, elles se sont connues en Europe, à l’occasion d’un baptême organisé en Norvège. Leur différend serait né d’un problème opposant Nabou GP à une amie de la chanteuse, qu’elle désigne sous le nom d’Amzo. La situation a ensuite dégénéré sur les réseaux sociaux.

Pendo Guissé affirme que Nabou GP a organisé des directs sur TikTok en affichant ses photographies et en tenant des propos injurieux et diffamatoires à son encontre. Elle lui reproche de l’avoir présentée comme une lesbienne et d’avoir établi un lien entre cette prétendue orientation sexuelle et son divorce. La chanteuse dénonce également des menaces répétées et la divulgation de son image sans son consentement.

Pour étayer ses accusations, elle a remis aux enquêteurs une clé USB contenant les vidéos et commentaires. La plaignante affirme que ces agissements ont porté atteinte à son intégrité et à sa réputation, d’autant plus qu’elle est une personnalité publique. De plus la mise en cause a menacé de mobiliser des membres de son entourage contre elle.

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Nabou GP reconnaît être propriétaire du compte TikTok, mais nie les accusations

Entendue le 19 novembre, Seynabou Fall, âgée de 48 ans, a reconnu être la propriétaire du compte TikTok « Nabou GP ». Commerçante et mère de six enfants, elle a également confirmé être attributaire des trois lignes téléphoniques mentionnées dans la plainte.

Toutefois, elle a nié avoir diffusé les photographies de la chanteuse ou l’avoir publiquement diffamée et injuriée. Elle a également réfuté lui avoir attribué une quelconque orientation sexuelle.

Confrontée à plusieurs extraits de vidéos et d’enregistrements audio, Nabou GP a maintenu sa ligne de défense. Les enquêteurs lui ont soumis des propos en wolof particulièrement virulents, dans lesquels l’auteure évoque une femme présentée comme aimant les femmes, ainsi que d’autres expressions jugées outrageantes.

Interrogée sur l’identité de la personne visée dans ces séquences, elle a répondu qu’elle faisait référence à une dame résidant en Suède, dont elle a préféré taire le nom. À propos d’un autre enregistrement dans lequel la plaignante aurait été traitée de lesbienne, elle a déclaré ne pas pouvoir apporter de preuves, puisqu’elle soutient ne pas s’adresser à Penda Guissé.

Malgré les éléments sonores et visuels soumis à son appréciation, Nabou GP a persisté dans ses dénégations. Elle a même affirmé que les vidéos évoquées dataient de plus de trois ans et que Penda Guissé avait déjà porté plainte contre elle à propos de deux d’entre elles.

Lors du second interrogatoire le 24 novembre, les policiers ont confronté Nabou GP à une vidéo évoquant une altercation survenue lors d’une foire entre Fama Faye et Penda Guissé. Là encore, elle a nié viser la chanteuse, affirmant qu’elle s’adressait plutôt à Amzo.

Les enquêteurs lui ont également soumis un enregistrement audio contenant des propos injurieux visant Penda Guissé. Nabou GP a maintenu qu’elle s’adressait à Amzo et non à la plaignante.

Dans le cadre des investigations, elle a donné son accord à l’exploitation technique de ses deux téléphones portables, un iPhone 14 Plus et un Motorola. Ces appareils ont ensuite été placés sous scellés, respectivement sous les numéros 314/DSC/AR et 315/DSC/AR.

À l’issue de l’enquête, le commissaire Pape Adama Ndong a transmis le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

À noter que Seynabou Fall n’a fait l’objet d’aucune mesure de garde à vue durant l’enquête.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’affaire opposant Pendo Guissé à Nabou GP sera jugée lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. - Nabou GP est poursuivie pour diffamation, injures publiques, menaces et divulgation d’images, après une plainte de Pendo Guissé. - Nabou GP reconnaît être propriétaire du compte TikTok « Nabou GP » mais nie les accusations.