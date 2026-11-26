Justice

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Installation de cabinets étrangers à Dakar : Le barreau de Guinée soutient celui du Sénégal

L'Ordre des avocats de Guinée a apporté son soutien plein et entier au barreau du Sénégal dans sa lutte contre ce qu’il considère comme des installations irrégulières de cabinets d’avocats étrangers à Dakar.

La controverse s’est cristallisée autour de l’implantation de cabinets d’avocats étrangers à Dakar dont l’Ordre des avocats du Sénégal conteste l’habilitation à exercer. Le 18 novembre 2026, le barreau sénégalais a saisi le procureur général près la Cour d’appel de Dakar après avoir alerté publiquement sur cette situation.

Le 23 novembre, le bâtonnier sénégalais, Me Aly Fall, a également dénoncé dans un communiqué l’installation du cabinet Gide Loyrette Nouel à Dakar dont l’inauguration était annoncée pour le 26 novembre à la Résidence de France, invitant l’ambassadeur de France à ne pas s’y associer et annonçant le dépôt d’une plainte pour « exercice illégal de la profession d’avocat ». Une démarche commune a par ailleurs été exprimée le 24 novembre 2026.

Agissant en tant que « membre observateur de la Conférence des barreaux de l’espace UEMOA », l’Ordre des avocats de Guinée s’associe pleinement à la démarche et appelle à « une action concertée des barreaux pour faire respecter les règles d’établissement et d’exercice de la profession d’avocat ».

Pour le barreau guinéen, l’enjeu dépasse le cadre corporatiste et touche à la protection que tout justiciable est en droit d’attendre lorsqu’il confie ses intérêts à un avocat. Rappelant que les règles d’établissement et d’exercice garantissent que le professionnel sollicité « est habilité à exercer, qu’il est tenu au secret professionnel et qu’il répond de ses actes devant une autorité ordinale compétente ».

Estimant que l’ensemble des ordres d’avocats assume une responsabilité commune dans la défense de ces garanties, le barreau de Guinée invite les autorités compétentes à donner à la plainte les suites qu’elle appelle, dans le respect des garanties de la procédure.

Il se dit enfin prêt à se tenir aux côtés du barreau du Sénégal pour toute démarche ordinale concertée "visant à faire respecter les règles d’exercice de la profession et à préserver les droits des justiciables" .

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Ordre des avocats de Guinée apporte son soutien plein et entier au barreau du Sénégal dans sa lutte contre les installations irrégulières de cabinets d'avocats étrangers à Dakar. - Le 23 novembre, le bâtonnier sénégalais Me Aly Fall a dénoncé l'installation du cabinet Gide Loyrette Nouel à Dakar et annoncé le dépôt d'une plainte pour « exercice illégal de la profession d'avocat ». - Le barreau guinéen, membre observateur de la Conférence des barreaux de l'espace UEMOA, appelle à une action concertée des barreaux pour faire respecter les règles d'établissement et d'exercice de la profession.