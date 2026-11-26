Installation de cabinets étrangers à Dakar : Le barreau de Guinée soutient celui du Sénégal
L'Ordre des avocats de Guinée a apporté son soutien plein et entier au barreau du Sénégal dans sa lutte contre ce qu’il considère comme des installations irrégulières de cabinets d’avocats étrangers à Dakar.
La controverse s’est cristallisée autour de l’implantation de cabinets d’avocats étrangers à Dakar dont l’Ordre des avocats du Sénégal conteste l’habilitation à exercer. Le 18 novembre 2026, le barreau sénégalais a saisi le procureur général près la Cour d’appel de Dakar après avoir alerté publiquement sur cette situation.
Le 23 novembre, le bâtonnier sénégalais, Me Aly Fall, a également dénoncé dans un communiqué l’installation du cabinet Gide Loyrette Nouel à Dakar dont l’inauguration était annoncée pour le 26 novembre à la Résidence de France, invitant l’ambassadeur de France à ne pas s’y associer et annonçant le dépôt d’une plainte pour « exercice illégal de la profession d’avocat ». Une démarche commune a par ailleurs été exprimée le 24 novembre 2026.
Agissant en tant que « membre observateur de la Conférence des barreaux de l’espace UEMOA », l’Ordre des avocats de Guinée s’associe pleinement à la démarche et appelle à « une action concertée des barreaux pour faire respecter les règles d’établissement et d’exercice de la profession d’avocat ».
Pour le barreau guinéen, l’enjeu dépasse le cadre corporatiste et touche à la protection que tout justiciable est en droit d’attendre lorsqu’il confie ses intérêts à un avocat. Rappelant que les règles d’établissement et d’exercice garantissent que le professionnel sollicité « est habilité à exercer, qu’il est tenu au secret professionnel et qu’il répond de ses actes devant une autorité ordinale compétente ».
Estimant que l’ensemble des ordres d’avocats assume une responsabilité commune dans la défense de ces garanties, le barreau de Guinée invite les autorités compétentes à donner à la plainte les suites qu’elle appelle, dans le respect des garanties de la procédure.
Il se dit enfin prêt à se tenir aux côtés du barreau du Sénégal pour toute démarche ordinale concertée "visant à faire respecter les règles d’exercice de la profession et à préserver les droits des justiciables" .
Commentaires (4)
Informer ne consiste pas simplement à rapporter des faits ou à reprendre une annonce. Le véritable travail journalistique commence lorsqu'on cherche à comprendre, à vérifier, à contextualiser et surtout à apporter des éléments d'information supplémentaires qui permettent au lecteur de saisir tous les enjeux d'un sujet.
Par exemple, dès lors que l'on évoque l'exercice d'un cabinet juridique étranger au Sénégal, plusieurs questions essentielles méritent d'être posées :
Que prévoit exactement le Code de procédure et la législation sénégalaise en matière d'exercice de la profession d'avocat par des cabinets étrangers ? Est-ce légalement autorisé ou existe-t-il des restrictions ?
Le cabinet concerné est-il d'origine française ? Quelle est son histoire, son implantation et sa véritable identité ?
Puisque l'ambassade de France est mentionnée dans cette affaire, quel est précisément son rôle ?
Ce cabinet entend-il collaborer avec des avocats sénégalais ? Dans quelles conditions ces derniers pourraient-ils exercer ou intervenir dans le cadre de ses activités ?
La question de la réciprocité se pose-t-elle ? Des cabinets sénégalais bénéficient-ils des mêmes possibilités d'exercice en France ?
D'autres pays de la sous-région ouest-africaine sont-ils confrontés à cette problématique ? Comment ont-ils encadré l'installation et l'activité des cabinets étrangers sur leur territoire ?
Voilà autant de pistes qui auraient permis de dépasser la simple annonce et de proposer un véritable éclairage juridique, économique et diplomatique.
C'est précisément cela, faire du journalisme : ne pas se contenter de dire ce qui se passe, mais chercher à expliquer pourquoi cela se passe, dans quel cadre, avec quelles conséquences et quels enjeux pour les acteurs concernés.
Il faut oser creuser, interroger les textes, solliciter les spécialistes, confronter les points de vue et aller chercher l'information qui n'est pas immédiatement visible. Le lecteur attend davantage qu'une simple retranscription de faits : il attend des clés de compréhension.
Cela dit, bravo pour le travail accompli, d'autant que sur certains autres sites d'information, on trouve parfois des articles consacrés à des sujets d'actualité qui se résument à une seule ligne, sans véritable analyse ni mise en perspective.
Mais il est important de revoir et de renforcer votre sens de l'initiative dans le traitement de l'information. Ne vous arrêtez pas à ce qui est annoncé : cherchez ce qui se cache derrière l'annonce. C'est dans cette démarche d'approfondissement, d'investigation et d'exigence que se construit un journalisme de qualité, utile au public et véritablement digne de confiance.
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