Justice

Auteur: Doudou DIOP

Installation de GIDE à Dakar : Le barreau hausse le ton et dénonce une « défiance » envers l’UEMOA

L’arrivée au Sénégal du cabinet d’avocats français GIDE LOYRETTE NOUEL ne passe pas auprès de l’Ordre des avocats du Sénégal. En cause : son installation annoncée à Dakar sans l’autorisation du barreau. Le bâtonnier Aly Fall dénonce une implantation illégale. Pour s’y opposer, il a déposé, le 19 novembre 2026, une plainte auprès du procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour exercice illégal de la profession d’avocat.

L’affaire a pris une autre dimension avec le communiqué des avocats de la diaspora, qui appellent au dialogue. N’empêche, la tension continue de monter entre le barreau du Sénégal et le cabinet international GIDE LOYRETTE NOUEL.

Dans un communiqué rendu public le 23 novembre 2026, l’Ordre des avocats du Sénégal dénonce l’installation du cabinet GIDE à Dakar, qu’il juge illégale et constitutive d’un exercice illégal de la profession d’avocat.

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Selon le document signé par le bâtonnier Aly Fall, le cabinet a annoncé, à travers son site internet, ses réseaux sociaux et d’autres canaux de communication, son implantation dans la capitale sénégalaise. GIDE se présente même comme l’un des premiers cabinets d’avocats internationaux à s’installer à Dakar.

Plus encore, le cabinet prévoit d’inaugurer ses locaux le 26 novembre prochain à la Résidence de France à Dakar. Une initiative qui a fait réagir le bâtonnier. Ce dernier affirme avoir saisi l’ambassadeur de France au Sénégal pour attirer son attention sur ce qu’il considère comme une violation des lois sénégalaises et l’inviter à ne pas s’associer à cet événement.

L’Ordre des avocats rappelle qu’il est la seule autorité compétente pour autoriser l’installation de cabinets d’avocats dans son ressort. Il précise n’avoir pas été associé « de quelque manière que ce soit » à l’installation de GIDE au Sénégal.

Le barreau va plus loin en qualifiant cette implantation de « défiance vis-à-vis du barreau du Sénégal et des autres barreaux de l’espace UEMOA ». Il estime également que les faits relèvent de l’exercice illégal de la profession d’avocat, une infraction prévue et réprimée par les lois en vigueur au Sénégal.

Déterminé à faire respecter la réglementation, l’Ordre des avocats annonce avoir déjà déposé une plainte auprès des autorités judiciaires compétentes afin que les responsabilités soient établies et que les sanctions prévues par la loi soient appliquées.

L’inauguration annoncée le 26 novembre prochain à la Résidence de France intervient ainsi dans un contexte de bras de fer entre le cabinet international et le barreau sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Ordre des avocats du Sénégal dénonce l’installation du cabinet français GIDE LOYRETTE NOUEL à Dakar sans son autorisation, qu’il juge illégale. - Le bâtonnier Aly Fall a déposé le 19 novembre 2026 une plainte auprès du procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour exercice illégal de la profession d’avocat. - Le barreau qualifie cette implantation de « défiance vis-à-vis du barreau du Sénégal et des autres barreaux de l’espace UEMOA » et indique avoir saisi l’ambassadeur de France au Sénégal.