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Justice

Jugé pour viol : un Sierra-Léonais acquitté après 4 ans de détention, mais condamné pour détention de chanvre indien

Auteur: Khady NDOYE

il y a 1 jour 1335 Lectures 3 Commentaires | English
Jugé pour viol : un Sierra-Léonais acquitté après 4 ans de détention, mais condamné pour détention de chanvre indien

Jugé pour viol : un Sierra-Léonais acquitté après 4 ans de détention, mais condamné pour détention de chanvre indien

Le doute a finalement profité à Ousmane Kane. Poursuivi pour le viol présumé d'A Sène, une fille de 13 ans, dont les parents affirment qu'elle ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. L’accusé a été acquitté de cette accusation par la chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour.

Les faits remontent au 6 juillet 2022. À cette date, Doudou Sène avait saisi la Brigade de gendarmerie de Joal pour dénoncer une agression sexuelle dont aurait été victime sa fille A. Sène. Selon la plainte, la jeune fille avait été envoyée acheter de l'eau de Javel dans une boutique lorsqu'elle aurait été interceptée par Ousmane Kane sur le chemin du retour. Ce dernier lui aurait remis 1 000 francs CFA avant de lui demander de le suivre dans une chambre.

Au cours de l'enquête, un certificat médical a révélé une ancienne déchirure hyménale ainsi qu'une infection génitale basse. Toutefois, les débats ont également fait ressortir que la victime présumée aurait été violée auparavant à Saint-Louis. De plus, elle n'a jamais été entendue par les enquêteurs, un élément qui a pesé dans l'appréciation du dossier.

Originaire de Sierra Leone et installé au Sénégal depuis 2010, Ousmane Kane a constamment nié les accusations de viol. En revanche, il a reconnu avoir été arrêté en possession de deux cornets de chanvre indien retrouvés dans sa poche lors de son interpellation.

À l'audience, Me Sow a souligné les nombreuses insuffisances de l'enquête. L'avocat a notamment insisté sur l'absence d'éléments permettant d'établir avec certitude la matérialité du viol, rappelant que « lorsque le doute surgit, il doit toujours profiter à l'accusé ».

Le tribunal a suivi cette analyse. Estimant que les preuves produites ne permettaient pas d'imputer les faits de viol au prévenu, les juges l'ont acquitté au bénéfice du doute.

En revanche, la juridiction l'a déclaré coupable de détention de chanvre indien. Pour cette infraction, Ousmane Kane a été condamné à un an d'emprisonnement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ousmane Kane a été acquitté de l'accusation de viol d'une fille de 13 ans, faute de preuves suffisantes et au bénéfice du doute. - Il a été condamné à un an d'emprisonnement pour détention de chanvre indien, retrouvé sur lui lors de son interpellation. - Le tribunal a relevé des insuffisances dans l'enquête, notamment l'absence d'audition de la victime présumée et un antécédent de viol à Saint-Louis.
Auteur: Khady NDOYE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (3)

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    sila il y a 1 jour
    Peut être que les parents ont accepté de l' argent
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    amy il y a 1 jour
    encore un de plus, la gendarmerie de Joal et le juge d'instruction n'ont pas fait le boulot comme d'habitude. Tout juste bons pour racketter les automobilistes , le juge n'a pas non plus fait son travail, juste bon à escroquer les familles
  • image
    Alain il y a 1 jour
    Ousmane kane, sierra lionnais ? Ça sent l'usurpation d'identité

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