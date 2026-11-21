Justice

Auteur: Senewebnews-RP

Justice : l’Ordre des avocats porte plainte contre des… avocats

Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Me Aly Fall, a déposé une plainte contre Maguèye Guèye, Stéphane Vernay, Marie Bouvet Guiramand et Julien David pour « exercice illégal de la profession d’avocat ».

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Les quatre personnes sont soupçonnées d’exploiter un cabinet au numéro 18 du boulevard de la République, à Dakar, qu’elles présentent publiquement comme un « cabinet d’avocats », où elles reçoivent des clients et rédigent des actes contre rémunération sans être inscrites au Barreau. Dans sa plainte adressée au procureur général près la Cour d’appel de Dakar, le 18 novembre, le plaignant demande l’ouverture d’une enquête et des poursuites judiciaires contre les mis en cause, rapporte L'Observateur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Me Aly Fall, a déposé une plainte contre Maguèye Guèye, Stéphane Vernay, Marie Bouvet Guiramand et Julien David pour « exercice illégal de la profession d'avocat ». - Les quatre personnes sont soupçonnées d'exploiter un cabinet au 18 boulevard de la République à Dakar, où elles reçoivent des clients et rédigent des actes contre rémunération sans être inscrites au Barreau. - La plainte, adressée au procureur général près la Cour d'appel de Dakar le 18 novembre, demande l'ouverture d'une enquête et des poursuites judiciaires contre les mis en cause.