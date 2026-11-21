Justice : l’Ordre des avocats porte plainte contre des… avocats
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Me Aly Fall, a déposé une plainte contre Maguèye Guèye, Stéphane Vernay, Marie Bouvet Guiramand et Julien David pour « exercice illégal de la profession d’avocat ».
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Les quatre personnes sont soupçonnées d’exploiter un cabinet au numéro 18 du boulevard de la République, à Dakar, qu’elles présentent publiquement comme un « cabinet d’avocats », où elles reçoivent des clients et rédigent des actes contre rémunération sans être inscrites au Barreau. Dans sa plainte adressée au procureur général près la Cour d’appel de Dakar, le 18 novembre, le plaignant demande l’ouverture d’une enquête et des poursuites judiciaires contre les mis en cause, rapporte L'Observateur.
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