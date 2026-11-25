Justice

Auteur: Doudou Diop

Litige opposant la Fondation ASTAWA au maire Babacar Ndao : Le procès renvoyé au 22 décembre, un milliard FCFA réclamé

Le maire de la commune de Yeumbeul Nord, Babacar Ndao, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque et usage de faux. La Fondation ASTAWA Company, qui l’a fait citer directement à la barre, lui réclame un milliard de FCFA à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été évoquée, ce mardi devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye. Toutefois, le procès a été renvoyé au 22 décembre 2026 pour le paiement de la consignation.

Cette procédure découle d’une convention de partenariat signée le 15 juillet 2025 entre la Fondation ASTAWA Company, représentée par sa directrice générale Marième Dia, et la Commune de Yeumbeul Nord, représentée par son maire Babacar Ndao, dans le cadre du programme « YANJAL CARGO ».

Selon les termes de la citation directe, la convention portait sur la fourniture d’équipements médicaux destinés aux structures sanitaires de la commune. Il s’agissait d’une ambulance médicalisée évaluée à 18 millions de FCFA, d’un laparoscope estimé à 35 millions FCFA et d’un scanner cérébral d’une valeur de 88 millions FCFA, soit un montant global de 141 millions FCFA.

Le partenariat prévoyait également l’acheminement de deux conteneurs de 40 pieds contenant des équipements médicaux évalués à 900 millions FCFA. Les frais convenus pour leur prise en charge logistique étaient fixés à 27 millions FCFA par conteneur, soit 54 millions FCFA.

La Fondation affirme avoir exécuté ses engagements et fait réceptionner une partie des équipements le 15 décembre 2025, suivant un procès-verbal signé notamment par le maire Babacar Ndao. Mais, malgré la livraison, les remboursements convenus n’auraient pas été effectués.

C’est dans ce contexte que le maire aurait remis à la Fondation, le 23 janvier 2026, un document intitulé « État des factures d’eau échues impayées », faisant état d’une dette de 30 421 099 FCFA. Une pièce qui intrigue particulièrement la Fondation, celle-ci estimant qu’elle n’avait aucun rapport avec les frais de transport et d’acheminement des équipements médicaux.

La plaignante relève également la présence d’une rubrique intitulée « Montants en dollars » sur le document litigieux. Elle y voit des incohérences qui, selon elle, renforcent les soupçons de faux et d’usage de faux.

La Fondation évoque par ailleurs des difficultés liées à la restitution de certains équipements. Dans sa citation, elle soutient notamment que l’ambulance médicalisée se trouvait toujours dans les locaux de la mairie lors d’un constat d’huissier dressé le 8 avril 2026. Le laparoscope est également resté entre les mains de la commune.

Estimant avoir subi un préjudice financier et matériel, la Fondation ASTAWA Company réclame un milliard de francs CFA de dommages et intérêts à Babacar Ndao. Elle demande également que la mairie de Yeumbeul Nord soit déclarée civilement responsable.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le maire de Yeumbeul Nord, Babacar Ndao, est poursuivi pour faux et usage de faux devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye, où la Fondation ASTAWA lui réclame un milliard de FCFA de dommages et intérêts. - Le procès a été renvoyé au 22 décembre 2026 pour le paiement de la consignation. - La Fondation affirme avoir exécuté la convention de partenariat du 15 juillet 2025 portant sur des équipements médicaux, mais les remboursements convenus n'auraient pas été effectués.