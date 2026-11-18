Justice

Auteur: Khady NDOYE

Lutte contre la corruption : L'OFNAC et le ministère de la Justice lancent l'audit des vulnérabilités judiciaires

L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) et le ministère de la Justice unissent leurs forces pour établir une cartographie des risques de corruption au sein de l'appareil judiciaire. Une initiative stratégique visant à anticiper les vulnérabilités administratives, simplifier les procédures et renforcer la confiance des justiciables.

« La justice occupe une place singulière dans la vie d'une Nation. Elle est le recours de celui qui estime que ses droits ont été méconnus. Elle est le dernier rempart contre l'arbitraire. Elle est aussi l'une des expressions les plus fortes de l'autorité et de la crédibilité de l'État. Lorsqu'un citoyen franchit les portes d'une juridiction, il n'attend pas seulement une décision. Il attend d'être écouté, traité avec dignité et jugé selon les règles du droit. Il attend surtout que sa situation soit examinée avec impartialité, dans des conditions qui lui inspirent confiance. Car une justice qui inspire confiance renforce l'autorité de l'État. »

​Ces propos du président de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, démontrent à suffisance l'importance de la justice dans une société.

​Selon lui, lorsque le doute s'installe, c'est le lien entre le citoyen et l'institution publique qui risque de se fragiliser. C'est pour contribuer à préserver ce lien que l'OFNAC et le ministère de la Justice s'engagent à cartographier les risques de corruption dans le secteur judiciaire.

​Un contexte de transformation profonde

​D'après M. Ka, la rencontre entre ces deux structures intervient dans « un contexte de transformation profonde du dispositif national de gouvernance ».

​Il s'agira, toujours selon lui, de dépasser « l'image d'une institution qui n'intervient qu'après la commission d'une infraction ».

​« L'OFNAC doit également être une institution qui écoute, conseille, accompagne et contribue à prévenir les dysfonctionnements avant qu'ils ne produisent leurs effets. Nous avons ainsi fait du rapprochement entre les citoyens et les institutions publiques une orientation majeure de notre stratégie d'intervention », a-t-il déclaré.

​Ce choix procède d'une conviction simple : les institutions ne peuvent durablement remplir leurs missions que si les citoyens comprennent leur fonctionnement, connaissent leurs droits et peuvent accéder aux services publics dans des conditions transparentes et équitables.

​« Rapprocher les citoyens des institutions, ce n'est donc pas seulement multiplier les rencontres ou les campagnes de sensibilisation. C'est aussi contribuer à simplifier les procédures, à améliorer l'information des usagers et à réduire les situations dans lesquelles l'opacité, les lenteurs ou les pratiques informelles peuvent fragiliser leur confiance. Cette orientation prend une signification particulière dans le secteur de la justice », explique Moustapha Ka.

​De la répression à la prévention

​Dans un contexte où, pendant longtemps, la lutte contre la corruption a été principalement envisagée à travers la recherche des infractions et la sanction de leurs auteurs, cette démarche est appelée à évoluer.

​Certes, selon M. Ka, « cette réponse demeure indispensable. Mais elle ne saurait, à elle seule, suffire à construire des institutions durablement protégées contre les risques de corruption ».

​À l'en croire, il faudra également comprendre les conditions dans lesquelles ces risques peuvent apparaître. C'est tout le sens de la cartographie.

​« Cartographier les risques de corruption, ce n'est pas dresser un inventaire des fautes commises. C'est identifier les vulnérabilités qui pourraient permettre à ces fautes de se produire. C'est examiner les procédures, les circuits de décision, les mécanismes de contrôle et les relations entre les services et les usagers. C'est chercher à comprendre pourquoi certaines pratiques peuvent échapper aux dispositifs de surveillance ou pourquoi certaines règles, pourtant clairement établies, peuvent rencontrer des difficultés d'application », explique M. Ka.

​Mieux encore, la cartographie, toujours selon lui, « permet ainsi aux institutions de porter un regard lucide sur leur propre fonctionnement ».

​« Elle offre la possibilité de passer d'une administration qui réagit aux dysfonctionnements à une administration qui apprend à les anticiper. Elle transforme progressivement la prévention en un outil de pilotage, de maîtrise des risques et d'amélioration continue du service public », a-t-il ajouté.

​Une démarche qui cible les vulnérabilités de la justice

​« Dans le secteur de la justice, cette démarche présente un intérêt tout particulier. Elle doit permettre d'examiner les vulnérabilités susceptibles d'affecter la gestion administrative des juridictions, la commande publique, le traitement des dossiers, l'exécution des décisions, les activités des professions judiciaires ou encore les relations avec les justiciables », insiste le magistrat.

​Toutefois, il précise qu'une telle démarche n'est pas fondée sur « la suspicion à l'égard des professionnels de justice ». Elle repose plutôt sur « la reconnaissance de votre expertise et sur vos capacités à identifier les difficultés auxquelles vous êtes quotidiennement confrontés ».

​« Elle s'inscrit pleinement dans le respect de l'indépendance de la justice et des prérogatives des autorités judiciaires. L'enjeu n'est pas de remettre en cause les institutions, mais de leur donner davantage de moyens de remplir leurs missions avec efficacité, intégrité et sérénité », a-t-il souligné.

​Il importe également de rappeler que la cartographie ne constitue pas une fin en soi. Sa véritable valeur réside dans les décisions qu'elle permet de prendre.

​« Identifier un risque est une première étape. En analyser les causes est une nécessité. Mais c'est dans la définition et surtout dans l'application des mesures correctives que réside le véritable progrès institutionnel », indique-t-il.

​Une exigence d'intégrité partagée par la tutelle

​Le représentant du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a assuré que la tutelle attache une importance particulière à cet atelier, qui touche à une exigence centrale de l'action de son département : faire évoluer le fonctionnement du service public de la justice pour mieux répondre aux attentes des concitoyens.

​« Cet exercice arrive à un moment où notre pays demande à ses institutions non seulement d'affirmer des principes, mais aussi de démontrer leur efficacité. Le ministère de la Justice est directement concerné par cet impératif. Il n'est pas seulement chargé de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice, mais doit aussi, dans le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire, participer à l'organisation des conditions dans lesquelles le droit est rendu accessible, les procédures administrées et les décisions exécutées », a-t-il déclaré.

​Il ajoute : « La justice intervient dans la réponse apportée à la corruption et elle doit, dans le même temps, veiller à ce que son propre fonctionnement offre les meilleures garanties d'intégrité. Cette double exigence nous oblige à une vigilance constante. Elle fait de la prévention une responsabilité interne, et non une préoccupation confiée aux seuls organismes spécialisés. »

​« L'intérêt de cette collaboration est précisément de réunir deux expériences complémentaires : celle d'une institution spécialisée dans la prévention et la lutte contre la corruption, et celle d'un département ministériel qui connaît les exigences, les contraintes et la diversité des métiers de justice », a-t-il soutenu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'OFNAC et le ministère de la Justice lancent une cartographie des risques de corruption au sein de l'appareil judiciaire. - Selon Moustapha Ka, cette démarche vise à identifier les vulnérabilités dans les procédures, circuits de décision et relations avec les usagers, sans suspicion envers les professionnels de justice. - La cartographie doit permettre de passer d'une administration qui réagit aux dysfonctionnements à une administration qui apprend à les anticiper.