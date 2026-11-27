Justice

Auteur: Yandé DIOP

Lutte contre les violences basées sur le genre : les trois axes stratégiques du garde des Sceaux

La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ne saurait se limiter aux discours : elle exige des actions concrètes, une justice accessible et une protection effective des victimes. Tel est le message fort porté par le ministère de la Justice dans le cadre des 16 jours d’activisme consacrés à cette cause.

​À travers une vaste campagne de sensibilisation, le département dirigé par Me Moussa Sarr réaffirme sa détermination à bâtir une société débarrassée des violences basées sur le genre.

​Cette mobilisation s’articule autour de trois axes majeurs. Le premier consiste à mieux écouter et protéger les victimes, une démarche qui place leur accompagnement et leur sécurité au cœur du dispositif institutionnel. Le deuxième axe porte sur la poursuite systématique et la sanction des auteurs, le ministère insistant sur l’impératif de faire répondre les responsables de leurs actes en mettant la justice au service des droits des femmes et des filles. Enfin, le troisième volet vise le renforcement de l’accès des femmes et des filles aux juridictions, afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et d’obtenir une réponse judiciaire diligente face aux abus subis.

​Par cette initiative, la Chancellerie rappelle que l’éradication des violences faites aux femmes et aux filles demeure une responsabilité collective. « Agissons ensemble pour une société sans violences ! », lance le ministère, appelant à un sursaut citoyen pour faire de la protection des femmes et des filles une réalité tangible.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le premier axe consiste à mieux écouter et protéger les victimes, en plaçant leur accompagnement et leur sécurité au cœur du dispositif institutionnel. - Le deuxième axe porte sur la poursuite systématique et la sanction des auteurs. - Le troisième volet vise le renforcement de l'accès des femmes et des filles aux juridictions.