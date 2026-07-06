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Justice

Magal Mbarou Darou Khoudoss : Khadim Bâ au cœur des prières et des appels à sa libération

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

il y a 2 jours 1250 Lectures 5 Commentaires | English
Magal Mbarou Darou Khoudoss : Khadim Bâ au cœur des prières et des appels à sa libération

Magal Mbarou Darou Khoudoss : Khadim Bâ au cœur des prières et des appels à sa libération

Le Magal Mbarou Darou Khoudoss a vécu, ce dimanche, une édition marquée par une forte ferveur religieuse, mais aussi par une absence qui a occupé les esprits : celle de l'homme d'affaires Khadim Bâ. Bien qu'incarcéré, son nom a été au centre de nombreuses prières, invocations et interventions tout au long de cette importante manifestation de la communauté mouride.

Dès les jours précédant le Magal, un grand récital de Coran avait été organisé à Touba, sur l'une des places emblématiques des grands rassemblements religieux. Les fidèles y avaient formulé des prières pour la libération de Khadim Bâ, dans l'espoir de le voir retrouver prochainement la liberté.

Ce dimanche 5 juillet, ces appels ont été renouvelés. Responsables religieux, maîtres coraniques et fidèles ont, à leur tour, élevé des prières pour son élargissement, sa santé et son bien-être, faisant de son cas l'un des sujets ayant marqué cette édition du Magal.

Malgré sa détention, Khadim Ba continue, selon ses proches et ses soutiens, d'apporter son concours aux activités religieuses et sociales. À l'occasion du Magal Mbarou Darou Khoudoss, il a apporté des appuis à plusieurs Daaras, maîtres coraniques et chefs religieux engagés dans l'organisation de l'événement. Pour de nombreux bénéficiaires, ces actions témoignent de la continuité de l'engagement de Khadim Bâ envers la communauté mouride.

Selon la tradition, le Magal Mbarou Darou Khoudoss commémore le jour de rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, et le Prophète Mouhamad (PSL). Jour et lieu où la meilleure des créatures confia le guide religieux la mission de préserver et de propager l'islam.

Profitant de cette tribune religieuse, plusieurs voix se sont élevées pour attirer l'attention des autorités sur la situation de Khadim Bâ. Un appel particulier a été lancé au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, afin qu'il prenne en considération, selon les intervenants, les dimensions sociale et humaine du dossier.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'absence de l'homme d'affaires Khadim Bâ, incarcéré, a marqué le Magal Mbarou Darou Khoudoss ce dimanche. - Des prières pour sa libération, sa santé et son bien-être ont été formulées par des responsables religieux et des fidèles. - Malgré sa détention, Khadim Bâ a apporté des appuis à plusieurs Daaras et chefs religieux pour l'organisation de l'événement.
Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (5)

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  • image
    Campagne organisée il y a 2 jours
    Khadim ba il a payé cette campagne ou quoi ? Trop bien organisée

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