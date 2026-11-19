Menaces contre la délégation israélienne : l'activiste craque à la barre et…
Mardi, l’activiste et membre du collectif « Nio Lank » A. S. Diallo, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à 100 000 FCFA d’amende. En octobre dernier, rembobine L’Observateur, qui a assisté à l’audience devant le tribunal de grande instance de Mbour, le prévenu avait publié une vidéo virale sur TikTok où il appelait à un blocus et à des actions de rue pour empêcher la participation des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026), tenant des propos violents : « Il faut éliminer ces populations comme des vers de terre. »
Des menaces qui avaient entraîné son arrestation d'urgence par la gendarmerie de Nguékhokh. À la barre, poursuit le journal du Groupe futurs médias (Gfm), l'activiste a tenté de minimiser ses actes en prétendant que la vidéo datait de 2025 et qu'il visait un simple boycott pacifique. Des arguments rejetés par le procureur - qui a rappelé son habitude des sorties incendiaires et requis un an ferme pour protéger la sécurité des délégations étrangères. Acculé, le prévenu a finalement fondu en larmes et exprimé de vifs regrets.
Finalement, conclut le titre de Gfm, le tribunal a fait preuve de mansuétude en écartant la prison ferme demandée par le parquet, condamnant l'activiste à une peine assortie du sursis.
Commentaires (9)
Vous auriez passé outre la consigne de boycott de l'Afrique du Sud d'apartheid avec ce genre de raisonnement à deux balles
Occupez vous de cos affaires. Les arabes sont pas mieux que les israeliens. Les arabes sont racistes
Si trump a perdu les elections de mi-mandat c'est en grande partie sa proximité avec ces sionistes
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