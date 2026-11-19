Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Menaces contre la délégation israélienne : l'activiste craque à la barre et…

Mardi, l’activiste et membre du collectif « Nio Lank » A. S. Diallo, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à 100 000 FCFA d’amende. En octobre dernier, rembobine L’Observateur, qui a assisté à l’audience devant le tribunal de grande instance de Mbour, le prévenu avait publié une vidéo virale sur TikTok où il appelait à un blocus et à des actions de rue pour empêcher la participation des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026), tenant des propos violents : « Il faut éliminer ces populations comme des vers de terre. »

Des menaces qui avaient entraîné son arrestation d'urgence par la gendarmerie de Nguékhokh. À la barre, poursuit le journal du Groupe futurs médias (Gfm), l'activiste a tenté de minimiser ses actes en prétendant que la vidéo datait de 2025 et qu'il visait un simple boycott pacifique. Des arguments rejetés par le procureur - qui a rappelé son habitude des sorties incendiaires et requis un an ferme pour protéger la sécurité des délégations étrangères. Acculé, le prévenu a finalement fondu en larmes et exprimé de vifs regrets.

Finalement, conclut le titre de Gfm, le tribunal a fait preuve de mansuétude en écartant la prison ferme demandée par le parquet, condamnant l'activiste à une peine assortie du sursis.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - A. S. Diallo, membre du collectif « Nio Lank », a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à 100 000 FCFA d'amende. - Il avait publié une vidéo TikTok appelant à un blocus contre la participation des athlètes israéliens aux JOJ Dakar 2026, avec des propos violents. - À la barre, il a fondu en larmes et exprimé de vifs regrets après que le procureur a requis un an ferme.