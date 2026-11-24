Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Meurtre d'Awa Bâ à Tivaouane : coup de théâtre au procès, le procureur requiert l'acquittement de l'accusé

L’affaire du meurtre suivi d’actes de barbarie sur Awa Bâ, une vendeuse de poisson de 30 ans, a été évoquée ce mardi devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès. Pierre Dione, un maçon de 44 ans domicilié au village de Térokh, dans la commune de Pambal, est accusé d'avoir tué cette jeune femme, mariée et mère de deux enfants, avant de brûler son corps.

​Les faits remontent au jeudi 23 mars 2023. Ce jour-là, Awa Bâ avait quitté son domicile conjugal à Diogo pour se rendre à la préfecture de Tivaouane. Elle devait prendre part à une rencontre avec les membres de son groupement, dans le cadre de l’indemnisation des personnes impactées par le projet de construction de la route Diogo-Mboro, conduit par l’AGEROUTE.

​N'ayant pas pu embarquer dans le véhicule collectif de ses camarades vendeuses de poisson, elle avait emprunté un véhicule clandestin jusqu'au croisement de Darou Ndoye, avant de poursuivre son trajet à bord du camion frigorifique conduit par Thierno Diouf. Ce dernier l'avait déposée à la gare routière de Tivaouane vers 11 h 32. Depuis cet instant, Awa Bâ n'a plus donné signe de vie. Elle ne s'était d'ailleurs jamais présentée à la réunion prévue à la préfecture.

​Quinze jours plus tard, le 8 avril 2023, Pierre Dione signalait à son ami Meïssa Ndoye la découverte d'un corps entièrement calciné dans un champ appartenant à la famille de Mory Diop, à Keur Macoumba Diop. Sur place, les enquêteurs avaient notamment retrouvé un téléphone portable de marque OKING, une bague en argent, une montre en chaîne, deux bracelets et un morceau de tissu wax serré autour du cou de la victime. Le corps sera formellement identifié par son époux, Mody Kâ.

​L'enquête a progressivement orienté les soupçons vers Pierre Dione. Plusieurs témoignages ont été recueillis, notamment celui d'Hypolite Boul Faye, voisin et ami de l'accusé. Ce dernier avait déclaré que Pierre Dione l'avait appelé le 23 mars, en fin d'après-midi, pour lui proposer de l'accompagner dans la brousse de Toro Malick afin d'y chercher de la paille. Après son refus, l'accusé était parti seul en brousse avant de rentrer au village vers 21 heures avec une charrette chargée de paille. Une vendeuse, Khady Thiaw, avait également affirmé l'avoir aperçu ce soir-là avec sa charrette.

​Les témoins Papa Bèye et Maï Badiane avaient déclaré avoir croisé la victime à la station d'essence de Darou Fall, à bord d'un taxi clando de marque Peugeot 405 de couleur rouge, conduit par un homme. Pour sa part, Khady Kandji avait témoigné avoir voyagé avec Awa Bâ depuis Darou Ndoye à bord du véhicule du chauffeur Thierno Diouf, et être descendue à Darou Khoudoss, laissant la victime poursuivre sa route.

​L'autre élément relevé par les enquêteurs est que le téléphone de Pierre Dione avait borné à 103 reprises dans la zone où le corps d'Awa Bâ a été découvert.

​« Mon seul tort, c'est d'avoir découvert son corps »

​À la barre, Pierre Dione a catégoriquement rejeté les accusations. Il a soutenu qu'il ne connaissait pas la victime et qu'il n'avait jamais eu de contact avec elle.

​« C'était un samedi. J'étais accompagné de mon petit frère Bony Dione en brousse pour cueillir des feuilles destinées à nos animaux. C'est à ce moment que j'ai découvert la dépouille calcinée. Au début, j'avais cru qu'il s'agissait d'un cadavre de singe. J'ai ensuite appelé mon frère pour venir voir. C'est là que nous avons compris qu'il s'agissait d'un corps humain », a-t-il raconté.

​L'accusé a également expliqué qu'il se rend régulièrement dans cette zone, parfois cinq à six fois par semaine, en raison de la présence de son champ. « Je ne connais pas Awa Bâ. Je ne l'ai jamais vue. Je n'ai pas tué cette femme. Mon seul tort, c'est d'avoir découvert son corps et alerté la police. Si j'étais le meurtrier, j'allais reconnaître cela devant la juridiction », a-t-il déclaré.

​Entendu à son tour, Mody Kâ, époux de la victime, est revenu sur les circonstances de la disparition de sa femme. Il a expliqué avoir commencé à s'inquiéter lorsque celle-ci n'était pas rentrée le soir du 23 mars. Après avoir contacté les femmes qui devaient participer à la réunion à Tivaouane, il avait appris que son épouse ne s'y était jamais présentée. Le lendemain, il s'était rendu à la brigade de gendarmerie de Diogo pour signaler sa disparition, avant d'entamer des recherches à Tivaouane.

​Le procureur requiert l'acquittement

​Fait marquant de cette audience, le procureur de la République a lui-même estimé que le dossier ne contenait pas suffisamment de preuves pour condamner Pierre Dione.

​« Cette affaire est particulièrement grave parce qu'une jeune dame a perdu la vie dans des circonstances tragiques. La famille de la victime attend du tribunal une justice qui dise avec exactitude qui a ôté la vie à leur fille et mère. On ne doit pas rendre cette justice sur la base de soupçons. Il nous faut des preuves tangibles pour pouvoir condamner l'accusé », a-t-il déclaré.

​Le représentant du ministère public s'est notamment interrogé sur l'itinéraire emprunté par Awa Bâ après son arrivée à Tivaouane. Le procureur affirme qu'avant sa mort, la victime a été localisée à plusieurs endroits, notamment à la station EDK avec le chauffeur Thierno Diouf, ainsi qu'au camp des sapeurs-pompiers de Tivaouane. Pour le procureur, ces déplacements soulèvent des interrogations, d'autant que la victime devait initialement se rendre à la préfecture.

​Il a également relevé que l'enquête n'avait permis de déterminer ni le mobile du crime ni les circonstances exactes du décès. Malgré les 103 bornages téléphoniques de Pierre Dione dans la zone de découverte du corps, le parquet estime qu'aucun élément ne permet de démontrer sa culpabilité. Le ministère public a ainsi demandé l'acquittement de Pierre Dione, estimant qu'il n'y a pas de preuve contre lui.

​La défense dénonce une enquête incomplète

​Assurant la défense de l'accusé, Me Souleymane Diallo a également plaidé l'acquittement. L'avocat a dénoncé les insuffisances de l'enquête, estimant que les investigations se sont concentrées trop rapidement sur son client.

​Il s'est notamment interrogé sur le sort réservé à Thierno Diouf, le chauffeur qui avait transporté la victime et qui serait l'une des dernières personnes à l'avoir vue vivante. Selon la défense, les enquêteurs auraient dû approfondir cette piste au lieu de concentrer leurs soupçons sur Pierre Dione.

​Me Diallo a par ailleurs contesté la portée des éléments téléphoniques, affirmant que les téléphones de la victime et de son client n'avaient pas borné au même moment et au même endroit. « Si Pierre avait quelque chose à se reprocher, il allait prendre la fuite quand la police l'a entendu pour la première fois, avant de le convoquer à nouveau », a soutenu l'avocat.

​Pour la défense, aucun élément matériel ou témoignage ne permet d'établir la participation de Pierre Dione au meurtre d'Awa Bâ. Elle a ainsi sollicité son acquittement.

​Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 29 décembre 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le procureur a requis l'acquittement de Pierre Dione, accusé du meurtre d'Awa Bâ, estimant que le dossier ne contient pas de preuves suffisantes. - Awa Bâ, vendeuse de poisson de 30 ans, avait disparu le 23 mars 2023 après son arrivée à la gare routière de Tivaouane ; son corps calciné avait été découvert le 8 avril 2023. - Pierre Dione nie les faits et affirme que son seul tort est d'avoir découvert le corps et alerté la police.