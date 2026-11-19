Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Mort du petit-fils de Abdou Diouf et du fils de Mamadou Lamine Diallo : l’affaire prend une nouvelle tournure

Le double décès du petit-fils de l’ancien président sénégalais Abdou Diouf et du fils de Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement « Tekki » et ancien député, connaît un nouveau développement judiciaire. Selon Libération, outre les enquêtes déjà ouvertes pour faire la lumière sur les circonstances de ces décès, le parquet s’est autosaisi pour « diffusion de fausses nouvelles ».

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Cette procédure fait suite à la propagation, notamment sur les réseaux sociaux, d’informations jugées erronées. La Brigade de recherches de Faidherbe a été chargée de cette nouvelle enquête, souligne la même source.