Mort du petit-fils de Abdou Diouf et du fils de Mamadou Lamine Diallo : l’affaire prend une nouvelle tournure
Le double décès du petit-fils de l’ancien président sénégalais Abdou Diouf et du fils de Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement « Tekki » et ancien député, connaît un nouveau développement judiciaire. Selon Libération, outre les enquêtes déjà ouvertes pour faire la lumière sur les circonstances de ces décès, le parquet s’est autosaisi pour « diffusion de fausses nouvelles ».
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Cette procédure fait suite à la propagation, notamment sur les réseaux sociaux, d’informations jugées erronées. La Brigade de recherches de Faidherbe a été chargée de cette nouvelle enquête, souligne la même source.
Commentaires (45)
«Kéne ladiou léne dar » !
Qu est ce qui te derange en fait. C est une information que tout le monde a besoin pas seulement senegal.
De quelles fausses nouvelles s'agit il?
Les médias comme libération en France leur sources sont fiables mais le Sénégal 🇸🇳 un pays ou rien ne se fait dans les règles de l’art !
Si c est a cause de leur statut social et c est vrai qu ils sont morts dans les memes circonstances cela montre que y a certains qui adorent l argent et statut social pas Allah swt.dans ce pays
Le sort de Mr Diop et Mr Diallo doit servir de lecon a tout etre arogant et mecrant quelque soit ton statut tu va finir dans les tirroirs de la morgue.
Soyons humble juste et adorons Allah swt dans son UNICITE ABSOLUE. et sachons que rien va empecher ce rendez vous avec Allah swt.
QU ALLAH SWT LES PARDONNE ET LES ACCEPTE DANS SON PARADIS
Notez bien je juge personne Allah swt connait seul ses creatures.
Toujours ce vice d'enveloppper la sournoiserie dans un semblant de religiosité pour se donner bonne conscience et faire semblant de donner des lecons de morale.
La religion cest la lumiére pas l'obscurité du coeur.
ils se sont servis dans un buffet apparemment, et puis ya des gens qui veulent coute que coute faire passer çà pour une rencontre de fils à papas pour faire écarter une certaine responsabilité.
Que leurs ames reposent en paix à ces quatres chers êtres qui ne voulaient probablement que passer quelques bon moments autour d'un repas. prions aussi pour que ceux qui sont dans le coma puissent être guéris et se relever. il s'agit de sauver des vies, pas de courrir derrière l'illusion de diffamation je sais pas koi là. mouffff
Le repos en paix c est a travers la relation avec ton Createur avbt la mort mais pas les RIP avec les larmes
Dites nous donc quelle est la fausse nouvelle diffusée et par qui !!!
toujours les mêmes problèmes
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