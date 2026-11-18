PJF : La Chambre d’accusation déclare irrecevable la requête Madiambal Diagne
La Chambre d’accusation financière a déclaré irrecevable, ce 18 novembre 2026, la requête de Madiambal Diagne aux fins de l’annulation du mandat d’arrêt émis contre lui le 25 octobre 2025 par Idrissa Diarra, président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF).
Dans une déclaration rendue publique à l’issue de cette décision, Madiambal Diagne indique que la juridiction a fondé son irrecevabilité sur le fait qu’il n’avait pas la qualité d’inculpé. Un argument qui, selon ses explications, l’a privé de la possibilité d’obtenir l’examen au fond de sa demande d’annulation du mandat d’arrêt.
Le mandat d’arrêt contesté avait été décerné le 25 octobre 2025 par le magistrat instructeur. La requête introduite devant la Chambre d’accusation visait précisément à obtenir son annulation.
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