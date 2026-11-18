Justice

Auteur: Doudou DIOP

PJF : La Chambre d’accusation déclare irrecevable la requête Madiambal Diagne

La Chambre d’accusation financière a déclaré irrecevable, ce 18 novembre 2026, la requête de Madiambal Diagne aux fins de l’annulation du mandat d’arrêt émis contre lui le 25 octobre 2025 par Idrissa Diarra, président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF).

Dans une déclaration rendue publique à l’issue de cette décision, Madiambal Diagne indique que la juridiction a fondé son irrecevabilité sur le fait qu’il n’avait pas la qualité d’inculpé. Un argument qui, selon ses explications, l’a privé de la possibilité d’obtenir l’examen au fond de sa demande d’annulation du mandat d’arrêt.

Le mandat d’arrêt contesté avait été décerné le 25 octobre 2025 par le magistrat instructeur. La requête introduite devant la Chambre d’accusation visait précisément à obtenir son annulation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Chambre d’accusation financière a déclaré irrecevable, le 18 novembre 2026, la requête de Madiambal Diagne visant l’annulation du mandat d’arrêt émis contre lui le 25 octobre 2025. - Madiambal Diagne indique que l’irrecevabilité a été fondée sur le fait qu’il n’avait pas la qualité d’inculpé. - Selon lui, cet argument l’a privé de la possibilité d’obtenir l’examen au fond de sa demande d’annulation du mandat d’arrêt décerné par Idrissa Diarra, président du collège des juges d’instruction du PJF.