Justice

Auteur: Doudou DIOP

PJF : L’affaire Bougane Guèye encore renvoyée au 17 décembre

L’homme d’affaires Bougane Guèye a comparu ce jeudi devant la chambre de jugement du Pool judiciaire financier (PJF), dans le cadre d’une affaire de banqueroute dans laquelle il est poursuivi avec sa société Boygues Solution Systems Limited, dite Boss SA. La procédure a été initiée sur citation directe de la NSIA Bank Bénin SA.

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Une nouvelle fois, le conseil de la partie civile, Me Boubacar Koita, a sollicité le renvoi de l’affaire. Le juge a ainsi prononcé un renvoi ultime, d’accord parties, au 17 décembre prochain, pour les plaidoiries.