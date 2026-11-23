Justice

Auteur: Doudou DIOP

Plainte du barreau de Dakar contre le Gide : La diaspora invite les deux parties à privilégier le dialogue et la confraternité

Le bras de fer entre le Conseil de l’Ordre des avocats du Sénégal et les avocats du cabinet Gide prend une autre dimension. Le Collectif des avocats sénégalais de la diaspora est monté au créneau pour dénoncer la divulgation des noms de confrères dans la presse. Le collectif appelle le bâtonnier, Me Aly Fall, à privilégier le dialogue et la confraternité.

Dans un communiqué signé par son président, Me Souley Macodou Fall, le collectif précise qu’il ne cherche pas à défendre les avocats de Gide visés par la plainte du bâtonnier, mais entend rétablir ce qu’il considère comme la vérité juridique sur l’exercice de la profession au Sénégal par des avocats inscrits à des barreaux étrangers.

Il dénonce la divulgation de leurs noms dans la presse, estimant que cette démarche est susceptible de porter atteinte à la présomption d’innocence et aux règles déontologiques de la profession. Le collectif considère que le Conseil de l’Ordre fait obstacle aux conventions internationales.

Il invoque notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples, les accords bilatéraux entre la France et le Sénégal, ainsi que les textes de l’UEMOA et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les avocats de la diaspora reprochent au Conseil de l’Ordre de multiplier les restrictions. Ils citent l’introduction, le 22 avril 2026, de l’article 110 bis dans le règlement intérieur, qui soumet les conventions de domiciliation au visa du bâtonnier et limite le nombre de confrères pouvant être accueillis par un avocat domiciliataire.

Ils évoquent également la position du 9 juin 2026, par laquelle le conseil aurait assimilé l’installation de cabinets étrangers à un exercice illégal de la profession.

Le collectif estime que l’ordre invoque les règles de l’UEMOA tout en ignorant les dispositions relatives à la réciprocité entre États. Il souligne que des avocats issus de cet espace n’ont jamais été admis par l’ordre, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il s’appuie notamment sur la Convention franco-sénégalaise du 25 mai 2000, dont l’article 5, alinéa 2, prévoit la possibilité pour les ressortissants des deux pays de s’établir dans l’autre pour y exercer une profession libérale, conformément à la législation du pays d’accueil.

Le collectif estime que la justice sénégalaise a définitivement consacré la possibilité pour les avocats d’ouvrir des cabinets secondaires à travers deux décisions rendues en 2025.

Selon le communiqué, les arrêts n°03/2025 du 26 février 2025 et n°04/2025 du 26 mars 2025, concernant Pape Ndiogou Mbaye et Me Mamadou Sène, ont ordonné au Conseil de l’Ordre d’autoriser l’ouverture de cabinets secondaires, sous astreinte de 500 000 F CFA par jour de retard. Le collectif affirme que ces décisions restent inexécutées, rappelant que l’autorité de la justice ne saurait dépendre de la volonté de la partie condamnée.

Il dénonce également le blocage des demandes d’inscription au tableau de l’ordre déposées par des avocats sénégalais ayant exercé à l’étranger. S’appuyant sur l’article 16 de la loi n°84-09 du 4 janvier 1984, modifiée en 2009, il rappelle que les ressortissants sénégalais ayant exercé au moins cinq ans à l’étranger, hors stage et formation, peuvent solliciter leur inscription, sous réserve d’un examen de contrôle des connaissances en droit sénégalais. Plus d’une dizaine de demandes seraient, selon le collectif, restées sans traitement.

Enfin, les avocats de la diaspora invoquent l’article 46 de la Convention de coopération judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974, qui encadre l’assistance et la représentation de parties devant les juridictions sénégalaises par des avocats inscrits à un barreau français, sous certaines conditions de domiciliation et d’information préalable.

Estimant que ces formalités ne peuvent être transformées en mécanisme d’interdiction, le collectif annonce qu’il entend engager toutes les voies de droit disponibles. Des correspondances seront adressées au président de la République, au ministre de la Justice, aux chancelleries, ainsi qu’à plusieurs organisations internationales et professionnelles d’avocats, telles que la Conférence internationale des barreaux et l’Union internationale des avocats.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Collectif des avocats sénégalais de la diaspora dénonce la divulgation dans la presse des noms des avocats du cabinet Gide visés par la plainte du bâtonnier. - Il appelle le bâtonnier Me Aly Fall à privilégier le dialogue et la confraternité, tout en invoquant plusieurs conventions internationales et accords bilatéraux. - Le collectif annonce saisir le président de la République, le ministre de la Justice, des chancelleries et des organisations internationales d’avocats.