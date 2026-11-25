Justice

Auteur: Doudou DIOP

Procès en diffamation : Fadilou Keïta persiste et signe contre ECOTRA et Abdoulaye Sylla

Le procès en diffamation opposant la société ECOTRA, appartenant à l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla, à Fadilou Keïta, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), s’est ouvert ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Poursuivi à la suite de déclarations faites lors d’une émission diffusée sur la chaîne YouTube Sans Limites, l’ancien responsable de la CDC conteste le délit de diffamation, tout en reconnaissant avoir tenu les propos incriminés.

Lors de cette émission, Fadilou Keïta avait révélé qu'ECOTRA avait obtenu, sans aucune base légale selon lui, une inscription hypothécaire de 2,2 milliards F CFA sur des terrains appartenant à la CDC et situés aux Almadies. Des propos jugés diffamatoires par l’entreprise d’Abdoulaye Sylla.

La défense veut annuler la procédure

À l’ouverture des débats, Me Ciré Clédor Ly, avocat de la défense, a soulevé plusieurs exceptions de nullité. Il a dénoncé l’absence de traduction en français des propos tenus en wolof dans la citation, invoquant l’article 1er de la Constitution, qui consacre le français comme langue officielle du Sénégal. Il a également estimé que la citation ne précisait pas suffisamment les faits constitutifs de la diffamation, en violation de l’article 624 du Code de procédure pénale.

L’avocat a, par ailleurs, contesté la mise en cause simultanée de Fadilou Keïta, du journaliste Ousmane Cissé, qui n’a pas comparu, et de la chaîne YouTube. Selon lui, les règles de responsabilité en cascade prévues en matière de presse n’ont pas été respectées, les différents intervenants ne pouvant être poursuivis indistinctement comme prévenus pour les mêmes faits.

Maitre Ly demande ainsi au tribunal de déclarer la procédure nulle.

Une argumentation battue en brèche par le procureur de la République. Selon lui, les propos incriminés ont été reproduits tels qu’ils ont été tenus par le prévenu. Il estime qu’il n’appartient pas au ministère public de les traduire ni de déterminer définitivement s’ils constituent une allégation ou une imputation diffamatoire, cette appréciation relevant du tribunal. Le parquet a ainsi demandé le rejet des exceptions.

Les avocats de la partie civile, Maitres Seyni Dione et Baboucar Cissé, ont également plaidé contre les demandes de la défense. Maitre Cissé a rappelé que Fadilou Keïta avait reconnu ses déclarations devant les enquêteurs et affirmé disposer de preuves pour les étayer. Il a soutenu que l’ancien directeur général de la CDC avait déjà eu l’occasion de produire les éléments justificatifs de ses propos au cours de l’enquête.

À l’issue des débats sur les exceptions, le juge les a jointes au fond.

Fadilou Keïta maintient ses révélations

À la barre, Fadilou Keïta a assumé ses propos : « Je reconnais parfaitement mes propos. Par contre, je conteste le délit de diffamation.» Pour justifier ses accusations, l’ancien directeur général de la CDC est revenu sur des inscriptions foncières portant, selon lui, sur un patrimoine appartenant à la CDC. Il affirme avoir découvert, après vérification des états de la CDC, une inscription d’un montant de 2,2 milliards F CFA au profit d’ECOTRA, sans avoir identifié de lien contractuel entre les deux entités.

Le prévenu a également évoqué une discordance entre le titre foncier concerné par l’inscription et celui appartenant à la CDC. Selon ses explications, l’inscription a été effectuée sur la base d’une ordonnance du 14 mars 2024. Il s’est interrogé sur les conditions dans lesquelles ECOTRA a pu obtenir une telle inscription alors qu’aucun contrat ni travaux ne liaient la société à la CDC.

« J’ai fait 13 ans à la CDC avant d’être le DG », a-t-il déclaré pour souligner sa connaissance du patrimoine de l’institution. La présidente du tribunal a relevé l’existence, dans le dossier, d’une ordonnance et de deux titres fonciers différents. « Peut-être cela vous a échappé », a-t-elle lancé au prévenu. Fadilou Keïta a ajouté qu’il avait lui-même déposé une plainte avant même qu’ECOTRA n’engage sa procédure.

Cette plainte, déposée par Fadilou Keïta au nom et pour le compte de la CDC, a également fait l’objet de discussions. Le procureur a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure. Une demande à laquelle Me Baboucar Cissé s’est opposé, estimant qu’il n’y avait aucune raison de suspendre une affaire déjà enrôlée par le parquet.

Maitre Ciré Clédor Ly a, en revanche, plaidé pour un sursis à statuer au nom d’une bonne administration de la justice.

La présidente du tribunal a indiqué que deux plaintes figuraient dans le dossier, tout en relevant que l’une d’elles ne portait pas le cachet du parquet. Le juge a néanmoins décidé de joindre cette demande au fond.

Prenant la parole, le représentant d'ECOTRA, Cheikh Tidiane Ndiaye, a dénoncé une volonté de ternir l’image de l’entreprise. Il a soutenu que des relations contractuelles existaient bel et bien entre la CDC et ECOTRA, affirmant que la société avait versé 2 milliards F CFA. « On nous a vendu trois terrains. Jusqu’à présent, on ne nous a pas restitué notre argent. Il n’y a pas une ordonnance de réconciliation. Donc, avec toute l’expérience dont il parle, je suis étonné qu’il dise qu’il n’était pas au courant », a-t-il déclaré.

Maitre Demba Ciré Bathily, conseil d’ECOTRA, a ensuite demandé à Fadilou Keïta s’il détenait la preuve qu’Abdoulaye Sylla était un « dealer ». Le prévenu a alors évoqué les plaintes qu’il avait déposées pour dénoncer des illégalités.

Les débats se poursuivent.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fadilou Keïta, ancien DG de la CDC, reconnaît avoir tenu les propos incriminés lors d'une émission sur la chaîne YouTube Sans Limites, mais conteste le délit de diffamation. - La défense a soulevé des exceptions de nullité, notamment l'absence de traduction en français des propos tenus en wolof et le non-respect des règles de responsabilité en cascade ; le parquet et la partie civile ont demandé leur rejet. - Fadilou Keïta affirme qu'ECOTRA a obtenu une inscription hypothécaire de 2,2 milliards F CFA sur des terrains de la CDC sans lien contractuel, tandis que le représentant d'ECOTRA soutient que des relations contractuelles existaient et que 2 milliards F CFA ont été versés.