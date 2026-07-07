Justice

Auteur: Doudou DIOP

il y a 19 heures

Propos polémiques contre Sonko: L’ancien ministre Abdou Aziz Diop fixé sur son sort

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict, ce mardi 7 juillet 2026, dans l’affaire opposant l’ancien ministre Abdou Aziz Diop au ministère public. Le prévenu a été relaxé du chef d’injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une race ou à une ethnie.

En revanche, il a été déclaré coupable de discours contraire aux bonnes mœurs. Le tribunal l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement, dont un mois ferme, ainsi qu’à une amende de 500 000 FCFA.

Lors d’une émission, Abdou Aziz Diop avait tenu des propos jugés injurieux à l’encontre du président de l’Assemblée nationale ainsi que de ses militants.