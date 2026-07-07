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Justice

Propos polémiques contre Sonko: L’ancien ministre Abdou Aziz Diop fixé sur son sort

Auteur: Doudou DIOP

il y a 19 heures 11455 Lectures 11 Commentaires | English
Propos polémiques contre Sonko: L’ancien ministre Abdou Aziz Diop fixé sur son sort

Propos polémiques contre Sonko: L’ancien ministre Abdou Aziz Diop fixé sur son sort

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Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict, ce mardi 7 juillet 2026, dans l’affaire opposant l’ancien ministre Abdou Aziz Diop au ministère public. Le prévenu a été relaxé du chef d’injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une race ou à une ethnie.

En revanche, il a été déclaré coupable de discours contraire aux bonnes mœurs. Le tribunal l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement, dont un mois ferme, ainsi qu’à une amende de 500 000 FCFA.

Lors d’une émission, Abdou Aziz Diop avait tenu des propos jugés injurieux à l’encontre du président de l’Assemblée nationale ainsi que de ses militants.

Auteur: Doudou DIOP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (11)

Trier par :
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    Verite ⭐ Top commentaire il y a 18 heures
    Une justice partisane ngone saliou na pas ete enfermée pour ces propos contre.tout une ethnie , personne d'autre ne doit l etre
  • image
    Soxna il y a 17 heures
    Ne paie pas les 500 000 f tant que le client ne paie pas les 200 millions de Mame Mbaye Niang.
  • image
    Djibson il y a 17 heures
    " Discours contraire au bonnes mœurs ", bof.
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    Hé! il y a 17 heures
    Plus personne ne devrait se retrouver au poste de police ?￯ﾸﾏ encore moins au Tribunal ⚖️ pour des propos tenus publiquement, tant que l'ancien PM Ousmane Sonko circule librement. Gueunou gnou ndèye, gueunou gnou baaye. ⛔️
  • image
    seetlou il y a 1 heure
    Ndeyssan, tu es devenu fou à force de haïr des gens qui l'ignorent.
  • image
    Thieuye li il y a 10 heures
    Thia deugue nak, meunesse' sou fe' def lou fi Ousmane Sonko defoul, meunessou fe' wakh loufi Ousmane Sonko wakhoul
  • image
    aqq il y a 22 minutes
    Acqou pr abdoulaye wade ak macky sall, mola Dall

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