Rebeuss : la drogue bloquée à l’entrée, coup dur pour deux dealers
Selon Libération, deux détenus, A. G. (30 ans) et M. S. (25 ans), ont été placés en garde à vue au commissariat de Rebeuss pour tentative d’introduction de drogue dans la prison. La mesure fait suite à la découverte de «plaquettes de haschich dans deux colis» destinés aux intéressés, détenus respectivement dans les chambres 4 et 3. La drogue était soigneusement «dissimulée sous des plaques en bois servant d'étiquettes». Les colis avaient été déposés par leurs proches.
À la suite de cette découverte, détaille le journal, les deux détenus ont été extraits de la prison et conduits au commissariat. Le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte.
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