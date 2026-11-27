Justice

Auteur: Doudou DIOP

Saisies de biens, dette de 24 millions F CFA et accusations d’acharnement : Le contentieux Aminata Ba-Diène Marcel Diagne

Le juge des référés du tribunal de Dakar rendra, le 11 décembre prochain, sa décision dans l’affaire opposant l’ingénieur financier Diène Marcel Diagne à la femme d’affaires Aminata Ba. Le dossier porte sur l’exécution d’un jugement initialement assorti d’une condamnation de 45 millions F CFA, revue depuis à 24 millions F CFA par la cour d’appel.

Diène Marcel Diagne a entamé une procédure de référé sur difficulté. Le dossier a été évoqué à l’audience du 22 novembre. À la barre, son avocat, Me Emmanuel Diatta, a dénoncé un acharnement et un vice de procédure. Il a fustigé la multiplication des saisies engagées contre son client. Une première saisie de matériel avait déjà été opérée sur la base du jugement initial portant sur 45 millions F CFA.

Or, depuis que la cour d’appel a réduit la dette à 24 millions, la créancière a mandaté un nouvel huissier pour procéder à de nouvelles saisies, tout en conservant les premiers biens immobilisés. « Comment peut-on faire cela à partir d’une première saisie ? À quel titre changer d’huissier alors que le premier avait déjà terminé sa réquisition sur la base de 45 millions ? », a plaidé le conseil.

Il estime que la créance était déjà largement couverte et a dénoncé l’absence de signification officielle de l’arrêt d’appel.

Le cri du cœur de la créancière asphyxiée financièrement

Face aux arguments juridiques de la défense, la plaignante, dirigeante d’une entreprise spécialisée dans le nettoyage et le gardiennage, a livré un témoignage poignant sur les conséquences dramatiques de cet impayé sur son activité et sa vie personnelle. Balayant les critiques relatives à un changement d’huissier, qu’elle revendique comme un droit face à l’inefficacité de la première procédure, elle a révélé que la première vente de matériel avait rapporté moins de 4 millions F CFA, dont seulement un million lui aurait été reversé après déduction des frais d’huissier.

« Il dit qu’il est en difficulté, mais je suis encore plus en difficulté ! », a-t-elle lancé au tribunal, documents bancaires à l’appui détaillant une spirale d’endettement entamée depuis 2020 pour maintenir sa société à flot, payer ses employés et financer les études de ses trois enfants au Canada.

Elle a notamment évoqué la clôture de son découvert bancaire ainsi que des emprunts successifs de 22, 38 puis 30 millions F CFA auprès d’institutions financières, notamment la BNDE et la DER, à des taux élevés.

La cheffe d’entreprise a ainsi décrit un véritable parcours du combattant pour survivre financièrement, alors même que son débiteur disposerait, selon elle, de biens immobiliers à Dakar.

À l’origine des faits

Dans cette affaire, la 2e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar avait condamné, le 12 décembre 2024, Diène Marcel Diagne et Abdel Motalleb Diop à six mois et à trois mois de prison ferme, respectivement, pour escroquerie et complicité d’escroquerie. Ils étaient poursuivis à la suite d’une plainte déposée par Aminata Ba, qui leur reprochait de lui avoir soutiré plusieurs dizaines de millions F CFA en lui faisant miroiter un investissement lié à un marché public impliquant la SENELEC et la société indienne Kalpataru Power.

La plaignante affirme avoir remis entre 38 et 40 millions F CFA, avec la promesse d’un remboursement assorti d’intérêts, pour un montant total attendu de 45 830 000 F CFA. Des chèques remis en garantie étaient finalement revenus impayés.

Lors de l’enquête, les deux mis en cause avaient évoqué un prêt à intérêt et une dette restante d’environ 40 millions F CFA. Toutefois, leurs déclarations sur l’existence d’un partenariat avec Kalpataru avaient été formellement démenties par un responsable de la société indienne.

Dans son jugement, le tribunal avait retenu l’escroquerie contre Diène Marcel Diagne et la complicité d’escroquerie contre Abdel Motalleb Diop. Les deux hommes avaient également été condamnés solidairement à verser 47 millions F CFA de dommages et intérêts à Aminata Ba, avec exécution provisoire. Les prévenus avaient interjeté appel. Par la suite, la cour d’appel a réduit les dommages et intérêts à 24 millions F CFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le juge des référés du tribunal de Dakar rendra sa décision le 11 décembre dans l'affaire opposant Diène Marcel Diagne à Aminata Ba, sur une dette réduite à 24 millions F CFA par la cour d'appel. - L'avocat de Diène Marcel Diagne, Me Emmanuel Diatta, dénonce un acharnement et un vice de procédure, critiquant la multiplication des saisies et le changement d'huissier après la réduction de la dette. - Aminata Ba affirme que la première vente de matériel a rapporté moins de 4 millions F CFA, dont un million lui a été reversé, et décrit des emprunts successifs de 22, 38 puis 30 millions F CFA depuis 2020.