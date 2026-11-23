Justice

Auteur: Senewebnews-RP

Tabaski Ngom : 588 millions F CFA par-ci, 200 millions par-là

Le dossier Tabaski Ngom devrait être prochainement enrôlé devant la juridiction correctionnelle par le Pool judiciaire financier (PJF), souffle une source proche de l’affaire citée par Les Échos. Cette perspective fait suite à l’ordonnance définitive rendue par le Doyen des juges d’instruction, Idrissa Diarra, qui a renvoyé l’ancienne agente comptable particulière de la Commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE) devant la juridiction de jugement.

L’inspectrice du Trésor devra répondre de deux principaux chefs d’accusation : un abus de confiance présumé portant sur 588 millions de francs CFA au préjudice de la CRSE et un détournement présumé de deniers publics à hauteur de 200 millions au préjudice de l’État du Sénégal, chiffre le journal.

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L’opérateur économique Mor Guèye est également renvoyé devant le tribunal pour complicité de ces infractions, de même que Mamadou Lamarana Bâ, actuellement en fuite. En revanche, Moustapha Diop et Momath Bâ ont bénéficié d’un non-lieu total.

Les Échos rappelle que la CRSE avait initialement porté plainte en évaluant son préjudice à 734 millions. Au cours de l’instruction, Tabaski Ngom avait contesté ce montant, reconnaissant environ 400 millions. Elle soutenait que les fonds concernés avaient été empruntés par Moustapha Diop à la veille de la campagne des élections législatives. Une version rejetée par l’ancien ministre, qui avait contesté l’existence de cette dette et défié l’inspectrice du Trésor d’en apporter la preuve, sans que celle-ci y parvienne.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Tabaski Ngom est renvoyée devant le Pool judiciaire financier pour abus de confiance présumé de 588 millions F CFA au préjudice de la CRSE et détournement présumé de 200 millions F CFA au préjudice de l'État. - Mor Guèye est renvoyé pour complicité, Mamadou Lamarana Bâ est en fuite, tandis que Moustapha Diop et Momath Bâ ont bénéficié d'un non-lieu total. - La CRSE avait initialement évalué son préjudice à 734 millions F CFA ; Tabaski Ngom avait reconnu environ 400 millions en soutenant que les fonds avaient été empruntés par Moustapha Diop, version rejetée par ce dernier.