Thiès : À deux ans de la retraite, un gérant de station-service poursuivi pour le détournement de 15 millions F CFA
M. Gomis, gérant d’une station-service, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès des abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné 15 millions F CFA au préjudice de son employeur, alors qu’il était à deux ans de la retraite.
À la barre, le prévenu a reconnu les faits, tout en contestant le montant du détournement. Il a soutenu avoir empoché 14 millions F CFA et non 15 millions comme avancé par la partie civile qui a réclamé 17 millions F CFA de dommages et intérêts.
Le procureur de la République, estimant les faits constants, a requis six mois de prison ferme contre le prévenu, assortis d’une amende de 500 000 F CFA.
Au cours de l’audience, M. Gomis a procédé au remboursement de 5 millions F CFA. Il s’est également engagé à restituer le reliquat à travers un moratoire, à raison de 500 000 F CFA par mois.
Le délibéré sera livré ultérieurement.
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