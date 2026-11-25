Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : À deux ans de la retraite, un gérant de station-service poursuivi pour le détournement de 15 millions F CFA

M. Gomis, gérant d’une station-service, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès des abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné 15 millions F CFA au préjudice de son employeur, alors qu’il était à deux ans de la retraite.

À la barre, le prévenu a reconnu les faits, tout en contestant le montant du détournement. Il a soutenu avoir empoché 14 millions F CFA et non 15 millions comme avancé par la partie civile qui a réclamé 17 millions F CFA de dommages et intérêts.

Le procureur de la République, estimant les faits constants, a requis six mois de prison ferme contre le prévenu, assortis d’une amende de 500 000 F CFA.

Au cours de l’audience, M. Gomis a procédé au remboursement de 5 millions F CFA. Il s’est également engagé à restituer le reliquat à travers un moratoire, à raison de 500 000 F CFA par mois.

Le délibéré sera livré ultérieurement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - M. Gomis, gérant d'une station-service à Thiès, a comparu pour abus de confiance portant sur 15 millions F CFA, à deux ans de la retraite. - Il a reconnu les faits mais contesté le montant, affirmant avoir empoché 14 millions F CFA ; la partie civile réclame 17 millions F CFA de dommages et intérêts. - Le procureur a requis six mois de prison ferme et 500 000 F CFA d'amende ; M. Gomis a remboursé 5 millions F CFA et s'est engagé à verser le reliquat par moratoire de 500 000 F CFA par mois.