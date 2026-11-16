Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : le téléphone volé sonne dans ses poches, un conducteur de Jakarta démasqué à la foire

Conducteur de moto Jakarta, S. Ndoye a comparu devant le tribunal d’instance de Thiès pour vol. Il était poursuivi pour avoir dérobé deux téléphones portables appartenant à D. Hanne et M. Diop.

Selon le récit de D. Hanne à la barre, les faits se sont déroulés lors de la foire récemment organisée à la Promenade des Thiessois. La dame explique qu’elle avait rangé son téléphone dans son sac avant de constater, quelque temps après, sa disparition.

Alerté, un policier lui a demandé son numéro afin d’appeler son téléphone et de tenter de le localiser. À la surprise de la plaignante, l’appareil a effectivement sonné, sans qu’ils parviennent immédiatement à déterminer où il se trouvait.

Les recherches ont finalement conduit à l’interpellation d’un individu suspecté dans une autre affaire de vol. Lorsque le policier a renouvelé son appel, le téléphone de D. Hanne s’est mis à sonner dans les poches de S. Ndoye, qui venait d’être appréhendé.

À la barre, le conducteur de Jakarta n’a pas contesté les faits. Il a reconnu avoir volé les deux téléphones, précisant avoir trouvé celui de D. Hanne par terre et celui de M. Diop sur une table.

Estimant les faits constants, le procureur de la République a requis l’application de la loi.

Le tribunal a finalement déclaré S. Ndoye coupable de vol et l’a condamné à six mois d’emprisonnement, dont trois mois ferme, ainsi qu’à une amende de 20 000 FCFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - S. Ndoye, conducteur de moto Jakarta, a comparu devant le tribunal d'instance de Thiès pour avoir volé deux téléphones appartenant à D. Hanne et M. Diop lors de la foire à la Promenade des Thiessois. - Le téléphone de D. Hanne a sonné dans les poches de S. Ndoye après son interpellation, et ce dernier a reconnu les faits en précisant avoir trouvé un téléphone par terre et l'autre sur une table. - Le tribunal a déclaré S. Ndoye coupable de vol et l'a condamné à six mois d'emprisonnement, dont trois mois ferme, ainsi qu'à une amende de 20 000 FCFA.