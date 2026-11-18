Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : Pour 200 F CFA, il poignarde son protagoniste et prend 2 mois de prison ferme

Une altercation née d'une affaire de 200 F CFA a dégénéré en une violente bagarre au cours de laquelle I. Sow a été blessé à l'arme blanche. Le maçon S. Ndoye, poursuivi pour coups et blessures volontaires (CBV), et F. Fall, alias Nder, chauffeur, accusé de complicité, ont comparu devant le tribunal.

À la barre, S. Ndoye a reconnu avoir porté un coup de couteau à I. Sow, tout en tentant de justifier son geste. Selon ses explications, leur affrontement est parti d'une dispute autour de 200 F CFA. Il affirme que c'est la victime qui détenait deux couteaux avec lesquels elle voulait le poignarder. Dans la confusion, il serait parvenu à lui arracher l'une des armes avant de lui porter un coup à la main.

Une version qui contraste avec les déclarations de son père aux enquêteurs. Ce dernier avait indiqué que son fils avait l'habitude de sortir un couteau chaque fois qu'il se bagarrait.

Poursuivi pour avoir prêté main-forte à S. Ndoye, F. Fall alias Nder a également livré sa version des faits. Le chauffeur soutient qu'il a trouvé les deux hommes en pleine bagarre et qu'il est intervenu pour les séparer. Il affirme avoir réussi à maîtriser I. Sow, qui détenait un couteau. C'est à ce moment, selon lui, que S. Ndoye a arraché l'arme des mains de la victime pour la poignarder. F. Fall a également révélé que les deux protagonistes s'étaient affrontés à deux reprises. Et que lors de leur seconde confrontation, chacun d'eux détenait un couteau. La partie civile, I. Sow, n'a toutefois pas comparu à l'audience.

Le procureur de la République a estimé les faits constants avant de requérir un an d'emprisonnement, dont six mois ferme, contre S. Ndoye, et un mois de prison ferme contre F. Fall alias "Nder".

Le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés. S. Ndoye a été condamné à deux mois de prison ainsi qu’à une amende de 50 000 F CFA. F. Fall a lui pris un mois de prison et une amende de 20 000 F CFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une altercation liée à 200 F CFA a dégénéré en bagarre au cours de laquelle I. Sow a été blessé à l'arme blanche. - S. Ndoye a reconnu avoir porté un coup de couteau à I. Sow, affirmant que la victime détenait deux couteaux. - Le tribunal a condamné S. Ndoye à deux mois de prison et 50 000 F CFA d'amende, et F. Fall à un mois de prison et 20 000 F CFA d'amende.