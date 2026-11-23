Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : Un septuagénaire poursuivi pour violences contre son petit frère, relaxé au bénéfice du doute

Une affaire de querelle familiale autour d'un héritage a été jugée devant le tribunal d’instance de Thiès. B. Sangaré, âgé de 73 ans, était poursuivi pour coups et blessures volontaires (CBV) réciproques avec son petit frère, N. Sangaré, âgé de 52 ans. Les deux s'accusaient mutuellement de violences physiques.

B. Sangaré était poursuivi pour avoir occasionné à son cadet une incapacité temporaire de travail (ITT) de trois jours. N. Sangaré aussi était poursuivi pour des violences sur son grand frère, avec une ITT de cinq jours. Toutefois, ce dernier n'a pas comparu à l'audience.

À la barre, le septuagénaire a rejeté les accusations et pointé son petit frère comme étant l'agresseur. « J'étais parti prier à la mosquée. À mon retour à la maison, j'ai trouvé la porte fermée et bloquée avec des briques. J'ai alors forcé la porte pour accéder au domicile. Dès que j'ai mis les pieds dans la maison, N. Sangaré est venu m'attaquer avant de me donner un violent coup de tête. Je me suis évanoui avant d'être conduit à l'hôpital », a raconté le prévenu.

Le vieux Sangaré a expliqué que leurs relations se sont détériorées à cause d'un conflit autour de l'héritage laissé par leur père. Selon lui, depuis plusieurs années, ils se disputent la propriété de la maison familiale. Il accuse son cadet de vouloir accaparer la concession.

Les deux témoins entendus à la barre ont conforté la version du septuagénaire. Ils ont affirmé l'avoir retrouvé étendu à terre dans la maison et avoir appris que N. Sangaré était à l'origine des violences.

Le procureur de la République a requis l'application de la loi avant que le tribunal acquitte B. Sangaré au bénéfice du doute. En revanche, son petit frère N. Sangaré a été déclaré coupable de coups et blessures volontaires. Il a été condamné à un mois de prison ferme et à une amende de 50 000 F CFA.

Photo d'illustration : Intelligence Artificielle

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - B. Sangaré, 73 ans, était poursuivi pour coups et blessures volontaires réciproques avec son petit frère N. Sangaré, 52 ans, dans une querelle d'héritage. - Le septuagénaire a nié les faits et accusé son cadet de l'avoir attaqué ; deux témoins ont conforté sa version. - Le tribunal l'a relaxé au bénéfice du doute, tandis que N. Sangaré, absent à l'audience, a été condamné à un mois de prison ferme et 50 000 F CFA d'amende.