Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Trafic de migrants : un maire tombe

Le maire de Jaxaay Parcelles, Abdoul Aziz Diané, a été arrêté et placé en garde à vue mercredi par la Brigade de recherches de Keur Massar, en exécution d’un mandat d’arrêt du parquet. Il est poursuivi pour « trafic international de migrants, faux et usage de faux en écritures publiques et association de malfaiteurs ».

L’Observateur, qui donne l’information, précise qu’il s’agit de sa deuxième arrestation dans cette affaire. La première, en novembre 2025, avait été suivie d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique.

Le journal du Groupe futurs médias rappelle que l’élu est soupçonné d’être impliqué dans un réseau de vente de faux statuts d’élus locaux destinés à faciliter l’obtention de visas Schengen. L’affaire avait éclaté à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, avec l’interpellation d’une commerçante en partance pour Bruxelles sous couvert d’un prétendu forum municipal. Citée par le quotidien d'information, elle aurait reconnu avoir versé 3,5 millions de francs CFA au secrétariat municipal de Jaxaay pour obtenir frauduleusement le statut de conseillère municipale et celui de « vice-présidente de la commission Environnement ».

Entendus dans le cadre de l’enquête ouverte après cette première vague d’arrestations, Abdoul Aziz Diané et le secrétaire municipal, I. Seydi, s’étaient mutuellement rejeté la faute. Ce dernier affirmait avoir rédigé les documents « sous la contrainte hiérarchique de son patron », tandis que le maire soutenait avoir signé l’ordre de mission « par pure inadvertance ». Des explications contredites par les résultats de « l’analyse technique des téléphones et des mouvements de fonds », pointe la même source.

Les gendarmes ont depuis poursuivi leurs investigations et identifié puis localisé en Europe un intermédiaire présenté comme « le dernier maillon de la chaîne criminelle », conclut L’Observateur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le maire de Jaxaay Parcelles, Abdoul Aziz Diané, a été arrêté et placé en garde à vue mercredi par la Brigade de recherches de Keur Massar, en exécution d’un mandat d’arrêt du parquet. - Il est poursuivi pour « trafic international de migrants, faux et usage de faux en écritures publiques et association de malfaiteurs » ; il s’agit de sa deuxième arrestation dans cette affaire. - L’élu est soupçonné d’être impliqué dans un réseau de vente de faux statuts d’élus locaux destinés à faciliter l’obtention de visas Schengen.