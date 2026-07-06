Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 1 jour

Tribunal de Thiès : Pris sur une moto volée au KM 50, il accuse l'alcool de l'avoir rendu confus

Le tribunal d'instance de Thiès a reconnu P. Mbaye coupable de vol d'une moto Jakarta et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont deux mois ferme. Les faits se sont produits dans un bar situé à KM 50.

​Poursuivi pour avoir tenté de dérober une moto Jakarta, le prévenu a rejeté les accusations devant la barre. Il a expliqué s'être rendu dans le bar pour consommer de l'alcool avant de demander à son ami, Momo, de lui prêter sa moto afin de se rendre à une boutique.

​Selon sa version, son ami lui aurait remis les clés de son engin. Une fois au parking, il affirme avoir confondu les motos en raison de son état d'ébriété. C'est alors qu'il aurait essayé de repartir avec une autre Jakarta, avant d'être interpellé par le vigile, qui l'a aussitôt traité de voleur. Le prévenu a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune intention de voler la moto, soutenant que l'alcool était à l'origine de cette méprise.

​Toutefois, l'enquête a révélé que la barre de sécurité de la moto avait été brisée avant que le prévenu ne tente de quitter les lieux avec l'engin.

​Estimant que les éléments du dossier établissaient clairement les faits de vol, le procureur de la République a requis une peine de deux mois d'emprisonnement ferme. Suivant en partie ces réquisitions, le tribunal a déclaré P. Mbaye coupable et l'a condamné à deux ans de prison, dont deux mois ferme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - P. Mbaye a été condamné à deux ans de prison, dont deux mois ferme, pour vol d'une moto Jakarta à KM 50. - Il a plaidé la méprise due à l'alcool, affirmant avoir confondu la moto avec celle de son ami Momo. - L'enquête a montré que la barre de sécurité de la moto avait été brisée avant sa tentative de fuite.