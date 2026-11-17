Justice

Auteur: Khady NDOYE

Un faux cadavre pour gagner une finale de navétanes : Le marabout et ses complices fixés sur leur sort

Le tribunal de grande instance de Mbour a condamné les quatre individus impliqués dans la mise en scène d'un simulacre de cadavre, lors de la finale zonale entre l'ASC Avenir et l'ASC Relais, à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 francs CFA chacun.

​Une peine d'avertissement qui a provoqué des scènes de joie et d'émotion dans la salle d'audience.

​Ce faux cadavre brandi au stade Caroline Faye avait suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux. Des vidéos devenues virales montraient des individus transportant, dans l'enceinte sportive, un objet assimilable à une dépouille humaine.

​Poursuivis pour charlatanisme, complicité de charlatanisme et outrage public aux bonnes mœurs, Serigne Modou Thioune, Abdoulaye Dieng, Bocar Sagna et Kassoume Ly ont présenté des excuses et exprimé des regrets à la barre.

​À l’audience des flagrants délits, le marabout Serigne Modou Thioune a reconnu être à l'origine de cette mise en scène, destinée selon lui à influencer psychologiquement l'équipe adverse.

​« C'est juste une représentation pour jouer sur la psychologie. C'était juste pour une bataille psychologique. Cela ne nous arrivera plus », a-t-il expliqué, avant de présenter ses excuses avec ses trois coprévenus.

​Selon les déclarations du marabout, les faits remontent à la finale zonale opposant l'ASC Avenir à l'ASC Relais. Les responsables d'une équipe l'auraient sollicité pour une intervention mystique en faveur de leur formation. Après une consultation, il aurait conclu que la victoire était promise à l'ASC Relais. Il aurait alors proposé un rituel censé inverser cette prédiction, contre 100 000 francs CFA, avec notamment un mannequin féminin, sept mètres de tissu « percale » et diverses offrandes.

​À l'audience, le procureur de la République a estimé que les faits étaient constitutifs de charlatanisme et d'atteinte aux bonnes mœurs. Il a notamment insisté sur le caractère choquant de la scène et le manque de respect envers la dignité des défunts.

​« Dans la vie, on respecte la dignité du défunt », a-t-il rappelé.

​Le parquet a requis un an d'emprisonnement ferme, assorti d'une amende de 100 000 francs CFA.

​Une réquisition vivement contestée par la défense. Me Oumar Sène a plaidé pour une approche pédagogique plutôt que répressive. Évoquant notamment certaines représentations artistiques mettant en scène des cercueils, il a soutenu que les prévenus avaient commis une erreur sans intention de nuire. Pour lui, les jours déjà passés en détention devaient leur servir de leçon.

​Me Abdoulaye Tall a également plaidé la clémence, estimant que les pratiques mystiques font partie des réalités socioculturelles sénégalaises. Évoquant des exemples dans l'arène et dans le football, il a invité le tribunal à privilégier une application humanitaire de la loi.

​« Ils ne sont pas des délinquants. Ils ont retenu la leçon », a-t-il défendu.

​Finalement, le tribunal a suivi une démarche de clémence en condamnant les quatre prévenus à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 francs CFA chacun.

​À l'annonce du verdict, la présidente leur a signifié qu'il s'agissait d'une peine d'avertissement. L'assistance a alors laissé éclater sa joie. Certains proches des condamnés ont jubilé, tandis que d'autres, submergés par l'émotion, ont fondu en larmes.

A lire aussi : Faux cadavre au stade Caroline Faye : un marabout et trois responsables de l'ASC « Avenir » arrêtés par la police

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le tribunal de grande instance de Mbour a condamné quatre individus à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 francs CFA chacun pour la mise en scène d'un faux cadavre lors de la finale zonale entre l'ASC Avenir et l'ASC Relais. - Le marabout Serigne Modou Thioune a reconnu être à l'origine de cette mise en scène, destinée selon lui à influencer psychologiquement l'équipe adverse, et a présenté ses excuses avec ses trois coprévenus. - Le parquet avait requis un an d'emprisonnement ferme assorti d'une amende de 100 000 francs CFA, mais le tribunal a suivi une démarche de clémence, provoquant des scènes de joie et d'émotion dans la salle d'audience.