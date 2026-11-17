Un faux cadavre pour gagner une finale de navétanes : Le marabout et ses complices fixés sur leur sort
Le tribunal de grande instance de Mbour a condamné les quatre individus impliqués dans la mise en scène d'un simulacre de cadavre, lors de la finale zonale entre l'ASC Avenir et l'ASC Relais, à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 francs CFA chacun.
Une peine d'avertissement qui a provoqué des scènes de joie et d'émotion dans la salle d'audience.
Ce faux cadavre brandi au stade Caroline Faye avait suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux. Des vidéos devenues virales montraient des individus transportant, dans l'enceinte sportive, un objet assimilable à une dépouille humaine.
Poursuivis pour charlatanisme, complicité de charlatanisme et outrage public aux bonnes mœurs, Serigne Modou Thioune, Abdoulaye Dieng, Bocar Sagna et Kassoume Ly ont présenté des excuses et exprimé des regrets à la barre.
À l’audience des flagrants délits, le marabout Serigne Modou Thioune a reconnu être à l'origine de cette mise en scène, destinée selon lui à influencer psychologiquement l'équipe adverse.
« C'est juste une représentation pour jouer sur la psychologie. C'était juste pour une bataille psychologique. Cela ne nous arrivera plus », a-t-il expliqué, avant de présenter ses excuses avec ses trois coprévenus.
Selon les déclarations du marabout, les faits remontent à la finale zonale opposant l'ASC Avenir à l'ASC Relais. Les responsables d'une équipe l'auraient sollicité pour une intervention mystique en faveur de leur formation. Après une consultation, il aurait conclu que la victoire était promise à l'ASC Relais. Il aurait alors proposé un rituel censé inverser cette prédiction, contre 100 000 francs CFA, avec notamment un mannequin féminin, sept mètres de tissu « percale » et diverses offrandes.
À l'audience, le procureur de la République a estimé que les faits étaient constitutifs de charlatanisme et d'atteinte aux bonnes mœurs. Il a notamment insisté sur le caractère choquant de la scène et le manque de respect envers la dignité des défunts.
« Dans la vie, on respecte la dignité du défunt », a-t-il rappelé.
Le parquet a requis un an d'emprisonnement ferme, assorti d'une amende de 100 000 francs CFA.
Une réquisition vivement contestée par la défense. Me Oumar Sène a plaidé pour une approche pédagogique plutôt que répressive. Évoquant notamment certaines représentations artistiques mettant en scène des cercueils, il a soutenu que les prévenus avaient commis une erreur sans intention de nuire. Pour lui, les jours déjà passés en détention devaient leur servir de leçon.
Me Abdoulaye Tall a également plaidé la clémence, estimant que les pratiques mystiques font partie des réalités socioculturelles sénégalaises. Évoquant des exemples dans l'arène et dans le football, il a invité le tribunal à privilégier une application humanitaire de la loi.
« Ils ne sont pas des délinquants. Ils ont retenu la leçon », a-t-il défendu.
Finalement, le tribunal a suivi une démarche de clémence en condamnant les quatre prévenus à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 francs CFA chacun.
À l'annonce du verdict, la présidente leur a signifié qu'il s'agissait d'une peine d'avertissement. L'assistance a alors laissé éclater sa joie. Certains proches des condamnés ont jubilé, tandis que d'autres, submergés par l'émotion, ont fondu en larmes.
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