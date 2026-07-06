Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 1 jour

Un mois de prison ferme pour le vol insolite de... 2 000 FCFA dans un bar

Le tribunal d'instance de Thiès a condamné A. Thiaw, un apprenti chauffeur âgé de 19 ans, à un mois de prison ferme pour des faits de vol portant sur la somme de 2 000 FCFA. Les faits se sont déroulés à Touba Peycouck, dans le département de Thiès, au préjudice du barman M. Ndione.

​Selon les éléments de l'enquête, le jeune homme se serait introduit par effraction dans le débit de boissons avant de s'emparer de l'argent contenu dans la caisse. Il est également accusé d'avoir causé des dégâts matériels en cassant des bouteilles de bière.

​À la barre, le prévenu a reconnu avoir pris les 2 000 FCFA ainsi que cassé des bouteilles, tout en contestant s'être introduit par effraction dans le bar. Il a expliqué qu'il s'était rendu sur les lieux pour consommer de l'alcool et qu'après s'être fortement enivré, il s'était endormi dans le bar. Selon sa version, les gérants auraient fermé l'établissement sans se rendre compte de sa présence. À son réveil, cherchant à quitter les lieux, il aurait tenté d'escalader pour sortir avant de tomber sur des caisses de bière, provoquant ainsi les dégâts constatés.

​Malgré ces explications, le procureur de la République a estimé que le délit de vol était suffisamment établi et a requis l'application de la loi.

​Suivant les réquisitions du ministère public, le tribunal a déclaré A. Thiaw coupable des faits de vol et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement ferme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un apprenti chauffeur de 19 ans, A. Thiaw, a été condamné à un mois de prison ferme pour le vol de 2 000 FCFA dans un bar à Thiès. - Il est accusé de s'être introduit par effraction et d'avoir cassé des bouteilles de bière, mais il conteste l'effraction, affirmant s'être endormi dans le bar après avoir bu. - Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur, estimant le délit de vol établi malgré les explications du prévenu.