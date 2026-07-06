News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Justice

Un mois de prison ferme pour le vol insolite de... 2 000 FCFA dans un bar

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 1 jour 1291 Lectures 0 Commentaires | English
Un mois de prison ferme pour le vol insolite de... 2 000 FCFA dans un bar

Un mois de prison ferme pour le vol insolite de... 2 000 FCFA dans un bar

Le tribunal d'instance de Thiès a condamné A. Thiaw, un apprenti chauffeur âgé de 19 ans, à un mois de prison ferme pour des faits de vol portant sur la somme de 2 000 FCFA. Les faits se sont déroulés à Touba Peycouck, dans le département de Thiès, au préjudice du barman M. Ndione.

​Selon les éléments de l'enquête, le jeune homme se serait introduit par effraction dans le débit de boissons avant de s'emparer de l'argent contenu dans la caisse. Il est également accusé d'avoir causé des dégâts matériels en cassant des bouteilles de bière.

​À la barre, le prévenu a reconnu avoir pris les 2 000 FCFA ainsi que cassé des bouteilles, tout en contestant s'être introduit par effraction dans le bar. Il a expliqué qu'il s'était rendu sur les lieux pour consommer de l'alcool et qu'après s'être fortement enivré, il s'était endormi dans le bar. Selon sa version, les gérants auraient fermé l'établissement sans se rendre compte de sa présence. À son réveil, cherchant à quitter les lieux, il aurait tenté d'escalader pour sortir avant de tomber sur des caisses de bière, provoquant ainsi les dégâts constatés.

​Malgré ces explications, le procureur de la République a estimé que le délit de vol était suffisamment établi et a requis l'application de la loi.

​Suivant les réquisitions du ministère public, le tribunal a déclaré A. Thiaw coupable des faits de vol et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement ferme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un apprenti chauffeur de 19 ans, A. Thiaw, a été condamné à un mois de prison ferme pour le vol de 2 000 FCFA dans un bar à Thiès. - Il est accusé de s'être introduit par effraction et d'avoir cassé des bouteilles de bière, mais il conteste l'effraction, affirmant s'être endormi dans le bar après avoir bu. - Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur, estimant le délit de vol établi malgré les explications du prévenu.
Auteur: Ablaye Gadiaga SARR
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (0)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 13 heures

NÉCROLOGIE

RAMATOULAYE FALL
Avis de Souvenir(s)RAMATOULAYE FALLDate de Deces: 25 juin, 2006🤲 5 prières · 💬 8 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances