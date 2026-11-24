Justice

Auteur: Doudou DIOP

Un tournoi de football finit à la chambre criminelle : Le parquet réclame 20 ans contre le meurtrier du jeune Ibrahima Guèye

La chambre criminelle de Dakar a examiné, ce mardi, l’affaire du meurtre du jeune Ibrahima Guèye, survenu en avril 2018 aux Parcelles-Assainies, à la suite d’une bagarre lors d’un tournoi de football. Principal accusé, John Silva, alias "Junior", a reconnu avoir porté un coup de couteau à Ibrahima, tout en contestant avoir eu l’intention de le tuer. Le procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle contre lui, après avoir demandé la requalification des faits d’assassinat en meurtre. Éric Mancabou, Prosper Pitchard Mendès et Seydou Nourou Faye, alias "Petit" ont comparu aux côtés de John Silva, alias "Junior". Les faits remontent à la fin du mois d’avril 2018.

Placés sous mandat de dépôt le 4 mai 2018, ces accusés ont bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Ils ont ainsi comparu libres, à l’exception d’Éric Mancabou, absent à l’audience et jugé par contumace.

Selon l’ordonnance de renvoi et de mise en accusation, les investigations ont établi que la victime est décédée des suites d’une hémorragie provoquée par une plaie thoracique ayant perforé son poumon droit. Les témoignages recueillis au cours de l’instruction désignent unanimement John Silva comme l’auteur du coup de couteau mortel. À la barre, ce dernier n’a pas nié les faits. Il a toutefois tenté de justifier son geste par une prétendue agression à la pierre.

« Je l’ai poignardé avec un couteau parce qu’il m’avait jeté une pierre. On avait engagé un corps à corps. Il était agité, même ses compagnons n’arrivaient pas à le maîtriser », a-t-il déclaré, avant de préciser : « Je n’avais pas l’intention de le tuer. »

Une version qui n’a pas convaincu le juge, qui lui a fait remarquer qu’aucun témoin n’avait confirmé ses dires.

Prosper Pitchard Mendès a, pour sa part, confirmé l’implication de John Silva. « C’est John qui lui a asséné des coups de couteau », a-t-il affirmé. Reconnaissant avoir participé à la bagarre, il a expliqué qu’il tentait de séparer les protagonistes avant de recevoir un coup de la victime. Il dit avoir riposté par un coup de poing.

Seydou Nourou Faye, alias "Petit", a lui soutenu ne pas avoir assisté à la scène et a affirmé avoir appris la nouvelle après le match. Il a néanmoins reconnu avoir eu une altercation avec la victime, après avoir été blessé au cours du jeu.

Le procureur écarte la légitime défense

Pour le représentant du ministère public, la responsabilité de John Silva dans la mort d’Ibrahima Guèye est engagée. Le coup de couteau ayant perforé le poumon est bien à l’origine du décès. En revanche, il estime que la préméditation, indispensable pour retenir la qualification d’assassinat, n’est pas suffisamment établie. Le procureur de la République a ainsi demandé la requalification des faits d’assassinat en meurtre.

Selon lui, la présence d’un couteau sur l’accusé ne suffit pas à établir une préméditation, la scène s’étant déroulée dans le contexte d’une bagarre spontanée. Il a également rejeté la thèse de la légitime défense et l’excuse de provocation, car la victime avait été atteinte dans le dos et qu’aucun élément du dossier ne venait corroborer l’affirmation de John Silva selon laquelle elle lui aurait lancé une pierre. La riposte, au regard de la violence du coup porté, était en tout état de cause disproportionnée.

Estimant que l’intention homicide était caractérisée par la violence et la localisation de la blessure mortelle, le parquet a requis 20 ans de réclusion criminelle contre John Silva, assortis d’une amende d’un million F CFA. Il a également demandé la confiscation du couteau saisi et la condamnation aux dépens. Le maître des poursuites a requis l’acquittement de ses coaccusés.

La défense assurée par Aboubacry Barro et autres a, de son côté, plaidé l’acquittement de Seydou Nourou Faye et de Prosper Pitchard Mendès, contestant leur responsabilité dans le décès. Pour John Silva, ses avocats ont notamment soutenu que le fait d’avoir porté le coup mortel ne signifiait pas nécessairement qu’il avait eu l’intention de donner la mort.

Le délibéré est fixé au 24 décembre prochain.

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