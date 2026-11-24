Justice

Auteur: Senewebnews-RP

Une plainte à 10 milliards F CFA contre Pierre Goudiaby Atépa

L’homme d’affaires Abo Mbacké, dit Amir Abo, poursuit l’architecte Pierre Goudiaby Atépa pour dénonciation calomnieuse. Il lui réclame 10 milliards de francs CFA en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Cette nouvelle procédure fait suite à la plainte déposée par Atépa contre Abo Mbacké, renseigne Les Échos.

L’architecte l’accusait notamment d’usurpation d’identité, d’escroquerie, de faux et usage de faux ainsi que d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, rappelle la même source. Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 20 novembre 2024, Abo Mbacké avait passé plusieurs mois en prison avant d’obtenir une liberté provisoire. À la fin de l’instruction, le juge du Pool judiciaire financier a prononcé un non-lieu total. Le parquet financier n’ayant pas fait appel, cette décision est devenue définitive.

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Estimant que ces accusations ont porté atteinte à sa réputation, à sa santé et à ses activités, l’homme d’affaires a décidé de saisir à son tour la justice. Son avocat, Me Baboucar Cissé, s’appuie sur l’article 362 du Code pénal sénégalais, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse.

Dans sa citation directe, complète le journal, Abo Mbacké demande également au tribunal de décerner un mandat de dépôt contre Pierre Goudiaby Atépa dès l’audience ou un mandat d’arrêt si l’architecte ne se présente pas. L’affaire sera évoquée demain mercredi devant le Tribunal de grande instance de Dakar.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abo Mbacké poursuit Pierre Goudiaby Atépa pour dénonciation calomnieuse et lui réclame 10 milliards F CFA. - Cette procédure fait suite à la plainte d'Atépa contre Abo Mbacké, qui avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 20 novembre 2024 avant un non-lieu total devenu définitif. - Abo Mbacké demande aussi un mandat de dépôt ou d'arrêt contre Atépa ; l'affaire sera évoquée mercredi devant le Tribunal de grande instance de Dakar.