Justice

Auteur: SenewebNews-RP

USA : mort de la jeune Sénégalaise Ngoné Talla (7 ans), les conclusions de l’enquête

Le rapport d’autopsie consulté par le correspondant de Les Échos établit que Ngoné Talla, 7 ans, est morte par « asphyxie positionnelle ». Le document, rendu public le 10 novembre dernier par le médecin légiste du comté de Hamilton, dans l’Ohio, apporte ainsi un éclairage définitif sur les causes du décès survenu le 16 septembre. Au lendemain du drame, le médecin légiste estimait pourtant que la mort de la fillette « semblait naturelle », tout en précisant que les vérifications se poursuivaient.

D'après la même source, l’autopsie décrit un mécanisme d’asphyxie lié au fauteuil roulant. L’enfant aurait glissé de son siège au cours d’un trajet scolaire d’environ une heure et demie. Son torse aurait alors pivoté vers la droite, provoquant une compression de son cou et de son menton par le « harnais de sécurité à cinq points ». Cette position aurait entraîné l’asphyxie et une perte rapide de connaissance.

L’enquête se concentre désormais sur les conditions d’installation et de surveillance de l’enfant. Deux adultes, le chauffeur et un accompagnateur remplaçant, se trouvaient à bord du bus. Un courrier interne, rendu public le 13 novembre, révèle que, dès le soir du 16 septembre, la direction des écoles publiques de Cincinnati avait rapporté au conseil scolaire les propos du directeur général de First Student : Ngoné n’aurait pas été correctement attachée, « causant sa mort ». La compagnie conteste toutefois ce compte rendu et souligne que cet échange est intervenu avant le début des investigations.

Autre élément déterminant : l’autopsie relève un « retard dans la prise en charge avant le contact avec les services d'urgence ». Le bus serait arrivé au domicile familial peu avant 17 heures et serait resté immobilisé entre dix et quinze minutes avant que les proches ne soient invités à monter. La sœur de Ngoné a alors constaté que l’enfant ne respirait plus. Son père a appelé les secours à 17 h 03. Le chauffeur et l’accompagnateur ont été retirés de cet itinéraire pendant l’enquête, sans qu’aucune sanction ne soit connue.

Dans son compte rendu, le correspondant de Les Échos souligne enfin que la « vidéo enregistrée à l’intérieur du bus », les protocoles de sécurité et les témoignages du personnel seront déterminants pour reconstituer la chronologie des faits et établir les éventuelles responsabilités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’autopsie de Ngoné Talla, 7 ans, conclut à une mort par « asphyxie positionnelle » liée au fauteuil roulant, selon un rapport rendu public le 10 novembre par le médecin légiste du comté de Hamilton (Ohio). - L’enfant aurait glissé de son siège lors d’un trajet scolaire d’environ une heure et demie, son torse pivotant vers la droite et provoquant une compression du cou et du menton par le « harnais de sécurité à cinq points ». - L’autopsie relève un « retard dans la prise en charge avant le contact avec les services d'urgence » : le bus serait resté immobilisé entre dix et quinze minutes au domicile avant que les proches ne soient invités à monter.