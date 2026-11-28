Justice

Auteur: Cheikh Camara (Correspondant à Thiès)

Violences faites aux femmes et aux filles : Le garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, prône une réponse pénale ferme

« La prochaine circulaire générale de politique pénale, actuellement en cours de finalisation, donnera des instructions aux parquets pour traiter les violences faites aux femmes comme une priorité dès le premier signalement. L’objectif est de ne laisser aucune alerte sans suite. »

L'annonce a été faite au lancement des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, qui, face à cette réalité, a décidé de renforcer la réponse judiciaire. Il appelle à une mobilisation collective et à une prise en charge judiciaire systématique des signalements.

Convoquant une déclaration du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, selon qui « aucune violence n’est tolérable dans la République, en particulier celle faite aux femmes», le garde des Sceaux d'indiquer que cette préoccupation du chef de l'État doit se traduire par une action résolue contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles.

Me Moussa Sarr dénonce des « actes inacceptables », sans aucune circonstance pouvant les justifier. Et surtout d'attirer l’attention sur les « violences commises dans le cercle familial ». Le ministre de la Justice a décrié le fait que plusieurs femmes aient perdu la vie depuis le début de l’année, souvent sous les coups d’un conjoint ou d’un proche.

Selon lui, ces drames ne surviennent pas toujours sans signes précurseurs : « Les menaces, les plaintes retirées sous la pression de l’entourage ou le silence face aux premières violences peuvent contribuer à rendre possible le passage à l’acte. »

Aux femmes confrontées à la violence, le ministre demande de parler pour être entendues. Et à l’endroit des auteurs, il se veut ferme : « Ceux qui violentent n’ont rien à attendre de la justice, sinon la rigueur de la loi. »

Il invite les familles à briser le silence et la banalisation, à ne plus considérer les violences faites aux femmes comme des affaires privées, encore moins comme de simples « drames passionnels ».

Aussi d'appeler les médias à jouer pleinement leur rôle dans l’éveil des consciences et la sensibilisation de l’opinion. Le ministre pense que la lutte contre ces violences ne saurait reposer sur la seule réponse judiciaire. Elle suppose aussi de rompre avec le silence, les pressions familiales et les justifications coutumières qui peuvent entourer ces actes.

Le garde des Sceaux plaide pour une société où aucune femme ne doit subir de violences sans que les mécanismes de protection et de justice soient mobilisés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le garde des Sceaux Me Moussa Sarr annonce que la prochaine circulaire générale de politique pénale donnera aux parquets l'instruction de traiter les violences faites aux femmes comme une priorité dès le premier signalement. - Il dénonce les violences commises dans le cercle familial et souligne que menaces, plaintes retirées sous pression et silence face aux premières violences peuvent rendre possible le passage à l'acte. - Il affirme que les auteurs de violences « n'ont rien à attendre de la justice, sinon la rigueur de la loi » et appelle familles et médias à briser le silence.