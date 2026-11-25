Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Vol de bétail à Pout : Un berger de 21 ans encourt deux ans de prison ferme

D. Sow, berger âgé de 21 ans, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour vol en réunion. Il est accusé d’avoir dérobé deux bœufs appartenant à S. Ba, à Pout, avec la complicité de deux autres individus toujours introuvables. À la barre, le prévenu a tout nié en bloc.

Le témoin, M. Ndiaye, a cependant livré un témoignage accablant. Il affirme avoir aperçu D. Sow, qu'il a reconnu, vers 1 h, traversant la route de Pout avec deux bœufs, alors qu’il circulait en voiture. Il dit l'avoir même appelé, mais qu'il n’a pas répondu. Il a précisé aussi que deux individus qu'il n'a pas pu identifier l'accompagnaient. M. Ndiaye a insisté sur la fiabilité de son identification, affirmant bien connaître D. Sow pour avoir habité avec lui.

Le fils du propriétaire des bœufs, I. Ba, également berger, a expliqué avoir constaté la disparition des animaux le matin vers 6 h. Il dit avoir suivi les traces jusqu’à la route de CIMAF, avant de perdre leur piste. C’est par la suite qu’il a rencontré M. Ndiaye, qui lui a rapporté avoir aperçu D. Sow et deux personnes conduisant des bœufs la nuit.

I. Ba a également révélé que sa bergerie et celle de l'accusé sont contiguës. Les bergers avaient l’habitude de passer leurs soirées ensemble autour du thé. Mais, selon lui, D. Sow était absent la nuit du vol et que ce sont ses neveux qui assurent habituellement la garde nocturne de la bergerie. Mais le prévenu a maintenu ses dénégations, allant jusqu’à déclarer qu’il ne connaissait pas le témoin, M. Ndiaye.

S. Ba a réclamé un million F CFA à titre de dommages et intérêts. Le procureur de la République, convaincu de la culpabilité du prévenu, a requis deux ans d'emprisonnement ferme et une amende de 500 000 F CFA.

L'affaire a été mise en délibéré.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - D. Sow, berger de 21 ans, est jugé à Thiès pour le vol de deux bœufs à Pout avec deux complices introuvables. - Un témoin affirme l'avoir reconnu vers 1 h traversant la route de Pout avec deux bœufs, tandis que le prévenu nie en bloc. - Le procureur a requis deux ans de prison ferme et 500 000 F CFA d'amende ; l'affaire a été mise en délibéré.