« Vous êtes un…» : la colère du procureur face à un récidiviste de 20 ans
B. Dièye, âgé de 20 ans, écope de 10 ans de prison. Il a violemment agressé et violé M. Ba, une femme mariée de 59 ans. Les faits remontent à 2023 à Sam Yabal, dans la commune de Darou Mousty, juste avant le magal de Kazu Rajab, rembobine L’Observateur.
La victime rentrait de chez son tailleur. L'agresseur l'a suivie dans un endroit isolé. Il l'a frappée avec un bâton, étranglée et menacée de mort. Puis il l'a violée avant de prendre « la clé des champs ». Alerté par les cris de la cinquantenaire, un passant, Sileye Sow, l'a rattrapé à travers « les sentiers herbeux » et livré aux gendarmes. Blessée à la tête et aux parties intimes, la victime a été évacuée à Sam Yabal puis à Touba.
À la barre, l'accusé a nié les faits. Il a renié ses aveux faits à la gendarmerie et au juge d'instruction. Il a invoqué « des démons maléfiques ». Son père avait d'abord évoqué une maladie psychiatrique et un suivi traditionnel, relate L’Observateur. L'enquête a révélé un autre passé. Le père, cité par la même source, a finalement admis que son fils avait déjà violé sa cousine S. Diop. L'affaire avait été étouffée et « réglée à l'amiable en famille ».
« Vous êtes un détraqué sexuel, un pervers, un criminel. Regardez la différence d'âge entre vous et cette dame. Vous l'avez battue, souillée, humiliée. Et vous avez encore le toupet de revenir sur toutes vos déclarations à l'enquête préliminaire et devant le juge d'instruction. »
Le procureur a requis dix ans de prison face à l'attitude désinvolte du prévenu. Le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à cette peine, rapporte L’Observateur. La partie civile a obtenu 150 000 F CFA pour ses frais médicaux.
Commentaires (5)
des expressions comme 'détraqué sexuel', 'pervers', relevent davantage du jugement moral et de la condamnation personnelle que du langage juridique
quand le procureur insulte, c'est un requisitoire. quand un citoyen le fait sur tik tok, c,est un probleme!
peut-etre , tout simplement que la robe pese plus lourd que le telephone...
compassion et soutien a cette dame
lui souhaitant beaucoup de courage pour surmonter cette terrible epreuve
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.