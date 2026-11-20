Justice

Auteur: SenewebNews-RP

« Vous êtes un…» : la colère du procureur face à un récidiviste de 20 ans

B. Dièye, âgé de 20 ans, écope de 10 ans de prison. Il a violemment agressé et violé M. Ba, une femme mariée de 59 ans. Les faits remontent à 2023 à Sam Yabal, dans la commune de Darou Mousty, juste avant le magal de Kazu Rajab, rembobine L’Observateur.

La victime rentrait de chez son tailleur. L'agresseur l'a suivie dans un endroit isolé. Il l'a frappée avec un bâton, étranglée et menacée de mort. Puis il l'a violée avant de prendre « la clé des champs ». Alerté par les cris de la cinquantenaire, un passant, Sileye Sow, l'a rattrapé à travers « les sentiers herbeux » et livré aux gendarmes. Blessée à la tête et aux parties intimes, la victime a été évacuée à Sam Yabal puis à Touba.

À la barre, l'accusé a nié les faits. Il a renié ses aveux faits à la gendarmerie et au juge d'instruction. Il a invoqué « des démons maléfiques ». Son père avait d'abord évoqué une maladie psychiatrique et un suivi traditionnel, relate L’Observateur. L'enquête a révélé un autre passé. Le père, cité par la même source, a finalement admis que son fils avait déjà violé sa cousine S. Diop. L'affaire avait été étouffée et « réglée à l'amiable en famille ».

« Vous êtes un détraqué sexuel, un pervers, un criminel. Regardez la différence d'âge entre vous et cette dame. Vous l'avez battue, souillée, humiliée. Et vous avez encore le toupet de revenir sur toutes vos déclarations à l'enquête préliminaire et devant le juge d'instruction. »

Le procureur a requis dix ans de prison face à l'attitude désinvolte du prévenu. Le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à cette peine, rapporte L’Observateur. La partie civile a obtenu 150 000 F CFA pour ses frais médicaux.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - B. Dièye, 20 ans, a été condamné à 10 ans de prison pour avoir violé et violemment agressé M. Ba, une femme mariée de 59 ans, en 2023 à Sam Yabal. - L'accusé a nié les faits à la barre et renié ses aveux, invoquant « des démons maléfiques » ; l'enquête a révélé qu'il avait déjà violé sa cousine, affaire « réglée à l'amiable en famille ». - Le procureur a requis 10 ans de prison, le tribunal l'a déclaré coupable et la partie civile a obtenu 150 000 F CFA pour ses frais médicaux.