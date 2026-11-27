39 passeports Sénégalais saisis en Espagne, un DG arrêté, Aby Ndour et les 500 millions F CFA, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce vendredi 27 novembre.
1. Espagne : vague d’arrestations et 39 passeports sénégalais saisis
2. 400 à 500 millions F CFA perdus : Aby Ndour revient sur l’incendie de Aby’s Garden
3. Fonds destinés à DP World : un directeur général arrêté (Lire l'article)
4. Rebeuss : la drogue bloquée à l’entrée, coup dur pour deux dealers (Lire l'article)
5. Fatou Laobé-Pawlish : rebondissement inattendu
Tous les articles seront bientôt disponibles
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