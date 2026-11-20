Auteur: SenewebNews-RP

il y a 2 heures

Aziz Ndiaye et Awa Baldé, le petit secret de Vieira, Lamine Faye risque gros, … : 5 infos (et 2 bonus) à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce vendredi 20 novembre.

1. Élimane Lam-Rox : Awa Baldé et Aziz Ndiaye au cœur de la confrontation (Lire l'article)

2. Ce qui est reproché à Lamine Faye, les faits sont graves

3. «Avant chaque sélection j’échange avec lui» : Vieira révèle l’identité de son incontournable consultant

4. Hajj : les nouvelles exigences de l’Arabie saoudite

5. Diamniadio : la BAD fâchée par le projet de Parc des technologies numériques

Tous les articles seront bientôt disponibles

Bonus [Exclusif Seneweb !]

- Affaire Modou Bâ Gawlo : tout sur les développements du dossier (Lire l'article)

- La dette du Sénégal, l'audit Deloitte et le FMI (Lire l’article)