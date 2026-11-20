Aziz Ndiaye et Awa Baldé, le petit secret de Vieira, Lamine Faye risque gros, … : 5 infos (et 2 bonus) à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce vendredi 20 novembre.
1. Élimane Lam-Rox : Awa Baldé et Aziz Ndiaye au cœur de la confrontation (Lire l'article)
2. Ce qui est reproché à Lamine Faye, les faits sont graves
3. «Avant chaque sélection j’échange avec lui» : Vieira révèle l’identité de son incontournable consultant
4. Hajj : les nouvelles exigences de l’Arabie saoudite
5. Diamniadio : la BAD fâchée par le projet de Parc des technologies numériques
Tous les articles seront bientôt disponibles
Bonus [Exclusif Seneweb !]
- Affaire Modou Bâ Gawlo : tout sur les développements du dossier (Lire l'article)
- La dette du Sénégal, l'audit Deloitte et le FMI (Lire l’article)
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