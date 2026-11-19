Élimane Lam et les transferts de fonds, un maire arrêté, 16 millions F CFA et un couple détruit, … : 5 infos (et un bonus) à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce jeudi 19 novembre.
1. Affaire Rox : transferts de fonds, les explications de Élimane Lam (Lire l'article)
2. USA : mort de la jeune Sénégalaise Ngoné Talla (7 ans), les conclusions de l’enquête (Lire l'article)
3. Trafic de migrants : un maire tombe (Lire l'article)
4. Maïmouna D. soutire 16 millions F CFA à son amant belge et détruit son ménage avec des… (Lire l'article)
5. Mort du petit-fils de Abdou Diouf et du fils de Mamadou Lamine Diallo : l’affaire prend une nouvelle tournure (Lire l'article)
Bonus [Exclusif !]
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