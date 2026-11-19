Auteur: SenewebNews-RP

il y a 10 heures

Élimane Lam et les transferts de fonds, un maire arrêté, 16 millions F CFA et un couple détruit, … : 5 infos (et un bonus) à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce jeudi 19 novembre.

1. Affaire Rox : transferts de fonds, les explications de Élimane Lam (Lire l'article)

2. USA : mort de la jeune Sénégalaise Ngoné Talla (7 ans), les conclusions de l’enquête (Lire l'article)

3. Trafic de migrants : un maire tombe (Lire l'article)

4. Maïmouna D. soutire 16 millions F CFA à son amant belge et détruit son ménage avec des… (Lire l'article)

5. Mort du petit-fils de Abdou Diouf et du fils de Mamadou Lamine Diallo : l’affaire prend une nouvelle tournure (Lire l'article)

Bonus [Exclusif !]

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