Auteur: Senewebnews-RP

il y a 18 heures

Grosses révélations sur la mort du fils du leader de Tekki et du petit-fils du Président Diouf, Diomaye Faye recrute un Lion de 2002, Macky Sall accusé, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Suivez sur notre site les reprises de l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce mardi 17 novembre.

1. On en sait un peu plus sur la mort du petit-fils du Président Diouf et du fils de Mamadou Lamine Diallo (Lire l'article)

2. Quatre morts et cinq personnes dans le coma, la viande tueuse venait des États-Unis (Lire l'article)

3. Kiiray : un Lion de 2002 rejoint Diomaye Faye (Lire l'article)

4. APR : Macky Sall soupçonné de… (Lire l'article)

5. Affaire Pape Abdoulaye Touré : le parquet déterminé à… (Lire l'article)