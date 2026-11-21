Karim Wade, encore Élimane Lam et Rox, Ismaïla Sarr, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce samedi 21 novembre.
1. Affaire Lamine Faye : le nom de Karim Wade s’invite dans le dossier (Lire l'article)
2. «Ani Wave bi…» : Élimane Lam et l’audio de 47 minutes
3. Ismaïla Sarr : «Je me concentre sur…»
4. L’ordre des avocats porte plainte contre des… avocats
5. «Il m’a demandé d’éteindre la…» : la fille qui a tué son oncle avoue et justifié son crime
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