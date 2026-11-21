Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 heure

Karim Wade, encore Élimane Lam et Rox, Ismaïla Sarr, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce samedi 21 novembre.

1. Affaire Lamine Faye : le nom de Karim Wade s’invite dans le dossier (Lire l'article)

2. «Ani Wave bi…» : Élimane Lam et l’audio de 47 minutes

3. Ismaïla Sarr : «Je me concentre sur…»

4. L’ordre des avocats porte plainte contre des… avocats

5. «Il m’a demandé d’éteindre la…» : la fille qui a tué son oncle avoue et justifié son crime

Tous les articles seront bientôt disponibles