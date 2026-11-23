Macky Sall, Atepa et les 19 000 milliards F CFA, un Sénégalais d’Inde s’évade, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce lundi 23 novembre.
1. Retour au Sénégal : la double stratégie de Macky Sall
2. Inde : le film de l’incroyable évasion d’un Sénégalais pendant que son…
3. Guinée : Atépa et le projet à 19 000 milliards F CFA
4. Une voiture volée en Espagne retrouvée aux Maristes (Lire l'article)
5. Tabaski Ngom : 588 millions F CFA par-ci, 200 millions par-là
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