Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 heure

Macky Sall, Atepa et les 19 000 milliards F CFA, un Sénégalais d’Inde s’évade, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce lundi 23 novembre.

1. Retour au Sénégal : la double stratégie de Macky Sall

2. Inde : le film de l’incroyable évasion d’un Sénégalais pendant que son…

3. Guinée : Atépa et le projet à 19 000 milliards F CFA

4. Une voiture volée en Espagne retrouvée aux Maristes (Lire l'article)

5. Tabaski Ngom : 588 millions F CFA par-ci, 200 millions par-là

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