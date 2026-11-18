Mort du petit-fils de Abdou Diouf et du fils du leader de Tekki, elle tente d’assassiner sa patronne «insolente», Tiken Jah Fakoly insiste, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce mercredi 18 novembre.
1. Mort du petit-fils de Abdou Diouf et du fils du leader de Tekki : une affaire, deux enquêtes, des auditions et des prélèvements (Lire l'article)
2. Nioro : tessons de bouteille dans la bouillie, elle tente d’assassiner sa patronne à cause de son… (Lire l'article)
3. Diomaye Faye-Ousmane Sonko : Tiken Jah Fakoly revient à la charge (Lire l'article)
4. Agrégation : les bons résultats des universités sénégalaises (Lire l'article)
5. Pour faire entrer son épouse au Port avec un salaire de 2,5 millions F CFA/mois, il paie 19 millions F CFA (Lire l'article)
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