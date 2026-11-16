Auteur: Senewebnews-RP

il y a 22 heures

Mort suspecte d’un petit-fils du Président Diouf, cadavres de quatre femmes, Idrissa Seck, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

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Suivez sur notre site les reprises de l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce lundi 16 novembre.

1. Un petit-fils de l’ancien président Abdou Diouf et un fils de Mamadou Lamine Diallo meurent dans des conditions suspectes (Lire l'article)

2. Saint-Louis : les cadavres de quatre femmes retrouvés sur… (Lire l'article)

3. Keur Massar : trois écolières disparues retrouvées à Rosso, elles accusent leur maître (Lire l'article)

4. Come-back : Idrissa Seck annoncé dans un… (Lire l'article)

5. Dakar-Plateau : le policier renverse la moto des agresseurs, sort son arme et tire (Lire l'article)