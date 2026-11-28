Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 heure

Sokhna Aïda Diallo et le maçon, décès du petit-fils de Abdou Diouf et du fils du leader de Tekki, la grosse surprise de Youssou Ndour, la circoncision vire au drame, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce samedi 28 novembre.

1. Décès du fils de Mamadou Lamine Diallo et du petit-fils de Abdou Diouf : tous les regards tournés vers la France

2. Salam : le maçon franchit le mur et fonce vers les appartements de Sokhna Aïda Diallo

3. Grand Bal : la grosse surprise de Youssou Ndour

4. Les excuses de Abdou Nguer

5. Bargny : croyant pratiquer la circoncision, l’aide-infirmier coupe complètement le sexe de l’enfant (Lire l'article)

Les articles seront bientôt disponibles

Bonus [Exclusif Seneweb ! ]

«J’étais en couple avec Ndiaga Seck» : les dénonçantes confessions du moniteur de sport Mouhamed Thiam (Lire l'article)