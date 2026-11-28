Sokhna Aïda Diallo et le maçon, décès du petit-fils de Abdou Diouf et du fils du leader de Tekki, la grosse surprise de Youssou Ndour, la circoncision vire au drame, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce samedi 28 novembre.
1. Décès du fils de Mamadou Lamine Diallo et du petit-fils de Abdou Diouf : tous les regards tournés vers la France
2. Salam : le maçon franchit le mur et fonce vers les appartements de Sokhna Aïda Diallo
3. Grand Bal : la grosse surprise de Youssou Ndour
4. Les excuses de Abdou Nguer
5. Bargny : croyant pratiquer la circoncision, l’aide-infirmier coupe complètement le sexe de l’enfant (Lire l'article)
Les articles seront bientôt disponibles
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«J’étais en couple avec Ndiaga Seck» : les dénonçantes confessions du moniteur de sport Mouhamed Thiam (Lire l'article)
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