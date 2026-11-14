Tiken Jah Fakoly et le clash Diomaye Faye-Ousmane Sonko, un député Pastef victime de…, drame de Loumpoul, …: 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Suivez sur notre site les reprises de l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce samedi 14 novembre.
1. Clash Diomaye Faye-Ousmane Sonko : l’avis tranché de Tiken Jah Fakoly (Lire l'article)
2. Guédiawaye : un député Pastef victime de vol (Lire l'article)
3. Migrants interceptés : un père de famille reconnaît avoir payé 200 000 F CFA pour son garçon de 6 ans (Lire l'article)
4. «Robe Volcan » de Diarra Thiès : le pari fou de son mari pour... (Lire l'article)
5. Drame de Loumpoul : mauvaise nouvelle pour le vendeur de la pirogue (Lire l'article)
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