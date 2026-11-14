Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour

Tiken Jah Fakoly et le clash Diomaye Faye-Ousmane Sonko, un député Pastef victime de…, drame de Loumpoul, …: 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Suivez sur notre site les reprises de l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce samedi 14 novembre.

1. Clash Diomaye Faye-Ousmane Sonko : l’avis tranché de Tiken Jah Fakoly (Lire l'article)

2. Guédiawaye : un député Pastef victime de vol (Lire l'article)

3. Migrants interceptés : un père de famille reconnaît avoir payé 200 000 F CFA pour son garçon de 6 ans (Lire l'article)

4. «Robe Volcan » de Diarra Thiès : le pari fou de son mari pour... (Lire l'article)

5. Drame de Loumpoul : mauvaise nouvelle pour le vendeur de la pirogue (Lire l'article)