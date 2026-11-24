Trois scénarios possibles au TAS, plainte à 10 milliards F CFA contre Atépa, une Toyota V8 à 800 mille F CFA, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce mardi 24 novembre.
1. CAN 2025 : une coupe, deux vainqueurs, trois scénarios
2. Une plainte à 10 milliards F CFA contre Atépa
3. PRODAC : une Toyota V8 à… 800 000 F CFA
4. Nord-Foire : le fidèle de la mosquée était un voleur
5. Grand-Dakar : une femme se déshabille devant le commerçant et menace de…
Les articles seront bientôt disponibles
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.