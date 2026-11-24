Auteur: Senewebnews-RP

il y a 28 minutes

Trois scénarios possibles au TAS, plainte à 10 milliards F CFA contre Atépa, une Toyota V8 à 800 mille F CFA, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce mardi 24 novembre.

1. CAN 2025 : une coupe, deux vainqueurs, trois scénarios

2. Une plainte à 10 milliards F CFA contre Atépa

3. PRODAC : une Toyota V8 à… 800 000 F CFA

4. Nord-Foire : le fidèle de la mosquée était un voleur

5. Grand-Dakar : une femme se déshabille devant le commerçant et menace de…

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