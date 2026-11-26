Auteur: SenewebNews-RP

il y a 21 minutes

Un bateau rempli de Sénégalais morts, la note du FBI, deux homosexuels racontent, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce jeudi 26 novembre.

1. Espagne : la folle histoire du bateau rempli de Sénégalais morts

2. Sécurité des JOJ 2026 : la note du FBI

3. Marché financier : le Sénégal a levé au total…

4. Fin de cavale : recherché en France et arrêté à Bakel

5. Grand-Dakar : «Il m’a sodomisé plusieurs fois», les sordides aveux de deux homosexuels surpris en pleins ébats sexuels

Les articles seront bientôt disponibles