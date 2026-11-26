Un bateau rempli de Sénégalais morts, la note du FBI, deux homosexuels racontent, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce jeudi 26 novembre.
1. Espagne : la folle histoire du bateau rempli de Sénégalais morts
2. Sécurité des JOJ 2026 : la note du FBI
3. Marché financier : le Sénégal a levé au total…
4. Fin de cavale : recherché en France et arrêté à Bakel
5. Grand-Dakar : «Il m’a sodomisé plusieurs fois», les sordides aveux de deux homosexuels surpris en pleins ébats sexuels
Les articles seront bientôt disponibles
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