Auteur: Senewebnews-RP

il y a 50 minutes

ol chez un gradé de l’armée allemande à Mbour, Aminou Lô, Diba et les 19 milliards F CFA, révélations sur le verdict du TAS, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce mercredi 25 novembre.

1. Vol chez un gradé de l’Armée allemande à Mbour : affaire de données, affaire d’État

2. Eurobonds : Al Aminou Lô, Diba et le paiement des 19 milliards F CFA d’intérêts

3. Verdict du TAS : les grosses révélations de l’avocat suisse du Sénégal

4. Seydou Nourou Tall : le lycée délocalisé sur deux sites

5. Yeumbeul : l’incroyable histoire du bébé retrouvé avec son cordon dans une épave de voiture

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