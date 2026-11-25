ol chez un gradé de l’armée allemande à Mbour, Aminou Lô, Diba et les 19 milliards F CFA, révélations sur le verdict du TAS, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin
Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce mercredi 25 novembre.
1. Vol chez une gradée de l’Armée allemande à Mbour : affaire de données, affaire d’État (Lire l'article)
2. Eurobonds : Al Aminou Lô, Diba et le paiement des 19 milliards F CFA d’intérêts (Article bientôt disponible)
3. Verdict du TAS : les grosses révélations de l’avocat suisse du Sénégal (Article bientôt disponible)
4. Seydou Nourou Tall : le lycée délocalisé sur deux sites (Lire l'article)
5. Yeumbeul : l’incroyable histoire du bébé retrouvé avec son cordon dans une épave de voiture (Lire l'article)
Commentaires (1)
- Mimi Touré disait que Sonko a bien été invité au JOJ et que des preuves seront fournies. Cela fait 2 semaines qu'on attend ces preuves.
- Le mouvement "Sounou 37 milliards " promettait une marche nationale après les JOJ. Les JOJ sont passés. Nous avons même eu le verdict du TAS.
- Yankoba Diémé promettait de régler son compte à Sonko après les JOJ. Les jeux sont passés. Même s'il est allé serrer la main de Sonko, il n'a pas retiré sa menace. J'espère que la sortie de Firaouna Sall ne va pas lui faire changer d'idées.
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