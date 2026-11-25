Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 heures

ol chez un gradé de l’armée allemande à Mbour, Aminou Lô, Diba et les 19 milliards F CFA, révélations sur le verdict du TAS, … : 5 infos à ne pas manquer sur Seneweb ce matin

Découvrez l’essentiel de l’actualité traitée par les quotidiens d’information ce mercredi 25 novembre.

1. Vol chez une gradée de l’Armée allemande à Mbour : affaire de données, affaire d’État (Lire l'article)

2. Eurobonds : Al Aminou Lô, Diba et le paiement des 19 milliards F CFA d’intérêts (Article bientôt disponible)

3. Verdict du TAS : les grosses révélations de l’avocat suisse du Sénégal (Article bientôt disponible)

4. Seydou Nourou Tall : le lycée délocalisé sur deux sites (Lire l'article)

5. Yeumbeul : l’incroyable histoire du bébé retrouvé avec son cordon dans une épave de voiture (Lire l'article)