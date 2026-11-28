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Auteur: :Astou Sow (correspondante Podor)

Ndioum : La Convention des jeunes reporters mobilise les journalistes autour de l’agroécologie et de la loi agro-sylvo-pastorale

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) organise à Ndioum une résidence journalistique ce 28 et 29 novembre,réunissant des jeunes reporters de la zone Nord et de Dakar. Cette rencontre est consacrée à la territorialisation de l’agroécologie, à la souveraineté alimentaire et à la socialisation de la loi agro-sylvo-pastorale et halieutique.

Durant ces deux jours d’échanges, les participants sont invités à croiser leurs regards sur cette réforme et à mieux comprendre ses implications sur les réalités du monde rural.

L’objectif de cette résidence est de renforcer les capacités des jeunes journalistes sur les questions liées à l’agroécologie, à la souveraineté alimentaire et aux défis de la loi agro-sylvo-pastorale et halieutique. Au-delà des politiques publiques agricoles, il s’agit surtout de mieux cerner les conséquences concrètes de cette réforme sur les territoires et auprès des populations.

À travers cette initiative, la Convention entend encourager un traitement journalistique plus approfondi des questions agricoles et pastorales. Il ne s’agit plus seulement de relayer les annonces officielles, mais aussi de questionner les politiques publiques, de se documenter davantage et de donner la parole aux véritables acteurs du terrain.

Dans cette dynamique, les participants effectueront des descentes sur le terrain pour aller à la rencontre des producteurs agricoles, des éleveurs, des femmes et des jeunes. Ces échanges permettront de recueillir leurs témoignages, de comprendre leurs préoccupations et de mieux appréhender les réalités auxquelles ils sont confrontés au quotidien.

À l’issue de cette résidence, une meilleure compréhension de la loi agro-sylvo-pastorale et halieutique ainsi qu’une vulgarisation plus efficace de ses enjeux auprès des populations sont attendues.

Organisée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal avec ses partenaires, cette rencontre ambitionne ainsi de promouvoir un journalisme de terrain, plus proche des communautés et davantage attentif aux enjeux de développement des territoires.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Convention des jeunes reporters du Sénégal organise une résidence journalistique à Ndioum les 28 et 29 novembre, réunissant des jeunes reporters de la zone Nord et de Dakar. - Cette rencontre est consacrée à la territorialisation de l’agroécologie, à la souveraineté alimentaire et à la socialisation de la loi agro-sylvo-pastorale et halieutique. - Les participants effectueront des descentes sur le terrain pour rencontrer des producteurs agricoles, des éleveurs, des femmes et des jeunes.