Retrouvailles : Quand la RTS "zappe" les salutations entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko
En froid, voire même en conflit ouvert, le président de la République et celui de l’Assemblée nationale se sont retrouvés ce jeudi, lors de la « Journée des Forces armées ».
A son arrivée, Bassirou Diomaye Faye a lancé une salutation de la main à son ancien mentor de Pastef. Mais le moment, tout comme la réaction d’Ousmane Sonko, ne pourront être appréciés par les Sénégalais. La télévision nationale, la RTS, a en effet zappé l’image… pour remontrer le chef de l’Etat juste après sa salutation.
Une image solennelle entre les deux représentants des plus grandes institutions du pays qui aurait pu, tant soit peu, décrispée le climat politique délétère entre les deux anciens compagnons.
Commentaires (48)
Sonko fait parti du passé
Ayii😂😂😂
Mais ils ont les images des autres cameras. On verra tout dans le Jt si y a pas "d’incidents" protocolaires
Moi a chaque fois vous êtes du côté de pastef
Attention le peuple vous suit
On s arme de nos cartes d électeurs et on attend les élections pour le chasser
< on n a pas besoin de lire les mains sales de Jean-Paul Sartres pour avoir la nausée , il suffit juste de lire le journal minute >
Diomaye aussi sait qu il suffit juste de serrer la main à ousmane sonko pour avoir la nausée et le sobé .
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