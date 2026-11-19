Médias

Auteur: Mouhamed CAMARA

Retrouvailles : Quand la RTS "zappe" les salutations entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko

En froid, voire même en conflit ouvert, le président de la République et celui de l’Assemblée nationale se sont retrouvés ce jeudi, lors de la « Journée des Forces armées ».

A son arrivée, Bassirou Diomaye Faye a lancé une salutation de la main à son ancien mentor de Pastef. Mais le moment, tout comme la réaction d’Ousmane Sonko, ne pourront être appréciés par les Sénégalais. La télévision nationale, la RTS, a en effet zappé l’image… pour remontrer le chef de l’Etat juste après sa salutation.

Une image solennelle entre les deux représentants des plus grandes institutions du pays qui aurait pu, tant soit peu, décrispée le climat politique délétère entre les deux anciens compagnons.